A partir de R$ 36,99/mês - sem taxas adicionais
Implante seu aplicativo web frontend Node.js
Crie aplicativos web em minutos usando React, Next.js, Vite e outras tecnologias. Você programa, nós executamos. Implantações rápidas, sem surpresas na fatura, sem necessidade de DevOps.
Apoiando 1 milhão de desenvolvedores em todo o mundo.
Tudo o que é essencial. Nada de bobagens.
Acessível
Melhor custo-benefício do mercado. Um preço mensal fixo, sem surpresas.
Totalmente gerenciado
Você programa, nós mantemos online. Servidores e segurança — por nossa conta.
Desempenho integrado
CDN, WAF e proteção contra DDoS da Hostinger incluídos.
Primeiro o código
Faça a implantação diretamente do seu IDE - VS Code, Cursor, Claude ou qualquer assistente de IA.
Ecossistema poderoso integrado
Domínio e e-mail comercial gratuitos por 1 ano, além de certificados SSL gerenciados gratuitos.
Funciona com sua pilha de tecnologias.
Compatível com React, Next.js, Vite, Vue.js e outras tecnologias. Sem restrições. Crie do seu jeito.
Envie seu código. Nós cuidaremos do resto.
1. Conecte seu projeto
Conecte-se ao GitHub, carregue um arquivo ZIP ou faça a implantação a partir do assistente de código de IA.
Seu framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são gerenciados e você está pronto para lançar o produto.
2. Implantação instantânea
Lance seu aplicativo web Node.js em segundos.
Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido. (Suporte de backend em breve)
3. Gerenciar e dimensionar
Mantenha o controle e expanda com confiança.
Monitore o desempenho, mapeie domínios e reimplemente automaticamente.
Implante diretamente do IDE. Sem necessidade de painel de controle.
O Agentic Deployment conecta seu IDE à infraestrutura gerenciada da Hostinger, permitindo implantações rápidas de aplicativos com foco no código — diretamente do seu editor ou através do GitHub para controle de versão e colaboração em equipe.
Inicie aplicativos web Node.js, projetos PHP ou WordPress sem interromper seu fluxo de trabalho de codificação.
Um preço mensal fixo, sem taxas ocultas.
Cloud Startup
Otimizada para sites empresariais e lojas virtuais
Recursos
+ meses grátis
No plano de 48 meses. R$ 129.99/mês na renovação
