A partir de R$ 36,99/mês - sem taxas adicionais

Implante seu aplicativo web frontend Node.js

Crie aplicativos web em minutos usando React, Next.js, Vite e outras tecnologias. Você programa, nós executamos. Implantações rápidas, sem surpresas na fatura, sem necessidade de DevOps.

Domínio grátis por 1 ano E-mail comercial gratuito por 1 ano Certificados SSL gerenciados gratuitos
30 dias para pedir reembolso
Apoiando 1 milhão de desenvolvedores em todo o mundo.

Tudo o que é essencial. Nada de bobagens.

Acessível

Melhor custo-benefício do mercado. Um preço mensal fixo, sem surpresas.

Totalmente gerenciado

Você programa, nós mantemos online. Servidores e segurança — por nossa conta.

Desempenho integrado

CDN, WAF e proteção contra DDoS da Hostinger incluídos.

Primeiro o código

Faça a implantação diretamente do seu IDE - VS Code, Cursor, Claude ou qualquer assistente de IA.

Ecossistema poderoso integrado

Domínio e e-mail comercial gratuitos por 1 ano, além de certificados SSL gerenciados gratuitos.

Funciona com sua pilha de tecnologias.

Compatível com React, Next.js, Vite, Vue.js e outras tecnologias. Sem restrições. Crie do seu jeito.

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto.

1. Conecte seu projeto

Conecte-se ao GitHub, carregue um arquivo ZIP ou faça a implantação a partir do assistente de código de IA.

Seu framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são gerenciados e você está pronto para lançar o produto.

2. Implantação instantânea

Lance seu aplicativo web Node.js em segundos.

Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido. (Suporte de backend em breve)

3. Gerenciar e dimensionar

Mantenha o controle e expanda com confiança.

Monitore o desempenho, mapeie domínios e reimplemente automaticamente.

Novo

Implante diretamente do IDE. Sem necessidade de painel de controle.

O Agentic Deployment conecta seu IDE à infraestrutura gerenciada da Hostinger, permitindo implantações rápidas de aplicativos com foco no código — diretamente do seu editor ou através do GitHub para controle de versão e colaboração em equipe.

Inicie aplicativos web Node.js, projetos PHP ou WordPress sem interromper seu fluxo de trabalho de codificação.

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implantação local. Alcance global.

Escolha um servidor ou CDN próximo do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDNs em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.

Implantação local. Alcance global.

Um preço mensal fixo, sem taxas ocultas.

Comece com total confiança. Nossa garantia de reembolso de 30 dias significa que você não corre nenhum risco.

Cloud Startup

Otimizada para sites empresariais e lojas virtuais

Recursos

5 Node.js frontend web apps
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
100 GB de armazenamento NVMe
2 000 000 inodes (arquivos e diretórios)
100 PHP Workers
100 sites
R$ 139,99ECONOMIZE 74%
R$  36,99 /mês

+ meses grátis

No plano de 48 meses. R$ 129.99/mês na renovação

Domínio grátis por 1 ano
SSL ilimitado
Teste grátis a Hostinger Horizons por 7 dias
10 caixas de e-mail - grátis por 1 ano
Hospedagem gerenciada para WordPress, WooCommerce e aplicações frontend em Node.js
CDN incluso
Endereço IP dedicado
Suporte prioritário especializado 24h por dia
30 dias para pedir reembolso
Otimizado com IA para SEO
Veja todos os recursos

O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Perguntas frequentes

Quais frameworks são suportados?

Qual a diferença entre isso e a hospedagem VPS?

Existe algum limite de tráfego ou taxa adicional por excesso de velocidade?

Posso implantar repositórios privados no GitHub?

Existe suporte gratuito para migração?