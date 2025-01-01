Od 189,99 Kč/měs. - žádné další poplatky
Nasaďte svou frontendovou webovou aplikaci Node.js
Dodávejte React, Next.js, Vite a další webové aplikace během několika minut. Vy kódujete, my to spouštíme. Rychlé nasazení, žádné překvapivé poplatky, nulové DevOps.
Pohání 1 milion vývojářů po celém světě
Všechno podstatné. Žádné zbytečnosti.
Cenově dostupné
Nejlepší hodnota na trhu. Jedna měsíční cena - žádná překvapení.
Plně spravováno
Vy kódujete, my to udržujeme online. Servery a bezpečnost – o vše se postaráme.
Vestavěný výkon
V ceně je ochrana CDN, WAF a DDoS od Hostingeru.
Kódování na prvním místě
Nasaďte přímo z IDE - VS Code, Cursor, Claude nebo jakéhokoli asistenta umělé inteligence.
Vestavěný výkonný ekosystém
Doména a firemní e-mail zdarma na 1 rok a navíc spravované SSL certifikáty zdarma.
Funguje s vaším zásobníkem
Funguje s Reactem, Next.js, Vite, Vue.js a dalšími. Žádné omezení. Vytvořte si vlastní styl.
Odešlete kód. My to převezmeme odtud.
1. Propojte svůj projekt
Připojte se ke GitHubu, nahrajte ZIP soubor nebo jej nasaďte z AI Code Assistant
Váš framework je automaticky detekován, příkazy pro sestavení jsou zpracovány a můžete začít s odesláním.
2. Okamžité nasazení
Spusťte svou webovou aplikaci Node.js během několika sekund
Servery, zabezpečení a škálování – o vše postaráno. (Podpora backendu bude brzy k dispozici)
3. Správa a škálování
Mějte vše pod kontrolou a škálujte s jistotou
Sledujte výkon, mapujte domény a automaticky znovu nasazujte.
Nasaďte přímo z IDE. Není potřeba žádný dashboard.
Agentic Deployment propojuje vaše IDE se spravovanou infrastrukturou Hostingeru a umožňuje rychlé nasazení aplikací s důrazem na kód – přímo z vašeho editoru nebo prostřednictvím GitHubu pro správu verzí a týmovou spolupráci.
Spusťte webové aplikace Node.js, PHP nebo WordPress projekty, aniž byste museli opustit svůj programovací proces.
Jedna měsíční cena, žádné skryté poplatky
Cloud Startup
Optimalizováno pro firemní weby a e-shopy
Zdroje
+ měsíce ZDARMA
Na 48 měsíců. 608.99 Kč/měsíc při obnovení
Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.