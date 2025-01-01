Od 189,99 Kč/měs. - žádné další poplatky

Nasaďte svou frontendovou webovou aplikaci Node.js

Dodávejte React, Next.js, Vite a další webové aplikace během několika minut. Vy kódujete, my to spouštíme. Rychlé nasazení, žádné překvapivé poplatky, nulové DevOps.

Doména zdarma na 1 rok Firemní e-mail zdarma na 1 rok Bezplatné spravované SSL certifikáty
30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte svou frontendovou webovou aplikaci Node.js

Pohání 1 milion vývojářů po celém světě

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Všechno podstatné. Žádné zbytečnosti.

Cenově dostupné

Nejlepší hodnota na trhu. Jedna měsíční cena - žádná překvapení.

Plně spravováno

Vy kódujete, my to udržujeme online. Servery a bezpečnost – o vše se postaráme.

Vestavěný výkon

V ceně je ochrana CDN, WAF a DDoS od Hostingeru.

Kódování na prvním místě

Nasaďte přímo z IDE - VS Code, Cursor, Claude nebo jakéhokoli asistenta umělé inteligence.

Vestavěný výkonný ekosystém

Doména a firemní e-mail zdarma na 1 rok a navíc spravované SSL certifikáty zdarma.

Funguje s vaším zásobníkem

Funguje s Reactem, Next.js, Vite, Vue.js a dalšími. Žádné omezení. Vytvořte si vlastní styl.

Odešlete kód. My to převezmeme odtud.

1. Propojte svůj projekt

Připojte se ke GitHubu, nahrajte ZIP soubor nebo jej nasaďte z AI Code Assistant

Váš framework je automaticky detekován, příkazy pro sestavení jsou zpracovány a můžete začít s odesláním.

1. Propojte svůj projekt

2. Okamžité nasazení

Spusťte svou webovou aplikaci Node.js během několika sekund

Servery, zabezpečení a škálování – o vše postaráno. (Podpora backendu bude brzy k dispozici)

2. Okamžité nasazení

3. Správa a škálování

Mějte vše pod kontrolou a škálujte s jistotou

Sledujte výkon, mapujte domény a automaticky znovu nasazujte.

3. Správa a škálování
Nový

Nasaďte přímo z IDE. Není potřeba žádný dashboard.

Agentic Deployment propojuje vaše IDE se spravovanou infrastrukturou Hostingeru a umožňuje rychlé nasazení aplikací s důrazem na kód – přímo z vašeho editoru nebo prostřednictvím GitHubu pro správu verzí a týmovou spolupráci.

Spusťte webové aplikace Node.js, PHP nebo WordPress projekty, aniž byste museli opustit svůj programovací proces.

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální nasazení. Globální dosah.

Pro zvýšení rychlosti načítání vyberte umístění serveru nebo CDN blízko vaší cílové skupině. Máme datová centra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.

Lokální nasazení. Globální dosah.

Jedna měsíční cena, žádné skryté poplatky

Začněte s naprostou důvěrou. Naše 30denní záruka vrácení peněz znamená, že je to bez rizika.

Cloud Startup

Optimalizováno pro firemní weby a e-shopy

Startup
Professional
Enterprise

Zdroje

5 Node.js frontend web apps
NOVÉ
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
100 GB NVMe úložiště
2 000 000 inodů (souborů a adresářů)
100 PHP procesů a vláken (workerů)
Počet webů 100
658,99 KčUŠETŘETE 71 %
189,99  Kč /měs.

+ měsíce ZDARMA

Na 48 měsíců. 608.99 Kč/měsíc při obnovení

Doména na 1 rok zdarma
Neomezené SSL
ZDARMA
7denní zkušební verze Horizons
ZDARMA
E-mailové schránky / web: 10 (na rok zdarma)
ZDARMA
Spravovaný hosting pro WordPress, WooCommerce a frontendové aplikace Node.js
CDN v ceně
Vyhrazená IP adresa
Prioritní nonstop odborná podpora
NOVÉ
30denní záruka vrácení peněz
AI SEO
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Často kladené otázky

Jaké frameworky jsou podporovány?

Jak se to liší od VPS hostingu?

Existuje nějaký limit provozu nebo poplatek za překročení?

Mohu nasadit soukromé repozitáře GitHubu?

Existuje bezplatná podpora migrace?