Alates 7,45 €/kuus – lisatasusid pole
Juuruta oma Node.js esiotsa veebirakendus
Laadi React, Next.js, Vite ja muud veebirakendused minutitega kohale. Sina kodeerid, meie käitame. Kiire juurutamine, ootamatuid arveid pole, null DevOpsi.
Toetab 1 miljonit arendajat üle maailma
Kõik oluline. Mitte mingit jama.
Taskukohane
Parim hinna ja kvaliteedi suhe turul. Üks kuuhind – mingeid üllatusi pole.
Täielikult hallatud
Sina kodeerid, meie hoiame seda võrgus. Serverid ja turvalisus – teie eest hoolitsete.
Sisseehitatud jõudlus
Hostingeri CDN, WAF ja DDoS-kaitse on hinna sees.
Koodipõhine
Juuruta otse IDE-st – VS Code, Cursor, Claude või mõni muu tehisintellekti assistent.
Sisseehitatud võimas ökosüsteem
Tasuta domeen ja ärimeil üheks aastaks, lisaks tasuta hallatavad SSL-id.
Töötab teie virnaga
Töötab Reacti, Next.jsi, Vite'i, Vue.jsi ja teistega. Mingit sidet pole. Loo oma moodi.
Lisa oma kood. Meie jätkame siit.
1. Ühenda oma projekt
Ühenda GitHubiga, laadi üles ZIP-fail või juuruta tehisintellekti koodiassistendi kaudu
Teie raamistik tuvastatakse automaatselt, ehituskäsklused on käsitsetud ja olete saatmiseks valmis.
2. Juuruta koheselt
Käivita oma Node.js veebirakendus sekunditega
Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõik on hoolitsetud. (Taustatugi on peagi saadaval)
3. Halda ja skaleeri
Säilita kontroll ja laiene enesekindlalt
Jälgige jõudlust, kaardistage domeene ja juurutage automaatselt ümber.
Juuruta otse IDE-st. Armatuurlauda pole vaja
Agentide juurutamine ühendab teie IDE Hostingeri hallatava infrastruktuuriga, võimaldades kiiret ja koodipõhist rakenduste juurutamist – otse teie redaktorist või GitHubi kaudu versioonikontrolli ja meeskonnatöö jaoks.
Käivitage Node.js veebirakendusi, PHP- või WordPressi projekte ilma kodeerimisprotsessist lahkumata.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.
Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Üks kuutasu, varjatud tasusid pole
Cloud Startup
Optimeeritud ettevõtete ja e-poodide veebilehtede jaoks
Ressursid
+ kuud TASUTA
48-kuuliseks perioodiks. € 23.99/ kuus uuendamisel
Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.