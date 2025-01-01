Alates 7,45 €/kuus – lisatasusid pole

Juuruta oma Node.js esiotsa veebirakendus

Laadi React, Next.js, Vite ja muud veebirakendused minutitega kohale. Sina kodeerid, meie käitame. Kiire juurutamine, ootamatuid arveid pole, null DevOpsi.

Tasuta domeen üheks aastaks Tasuta ärimeil 1 aastaks Tasuta hallatavad SSL-id
30-päevane rahatagastuse garantii
Toetab 1 miljonit arendajat üle maailma

Kõik oluline. Mitte mingit jama.

Taskukohane

Parim hinna ja kvaliteedi suhe turul. Üks kuuhind – mingeid üllatusi pole.

Täielikult hallatud

Sina kodeerid, meie hoiame seda võrgus. Serverid ja turvalisus – teie eest hoolitsete.

Sisseehitatud jõudlus

Hostingeri CDN, WAF ja DDoS-kaitse on hinna sees.

Koodipõhine

Juuruta otse IDE-st – VS Code, Cursor, Claude või mõni muu tehisintellekti assistent.

Sisseehitatud võimas ökosüsteem

Tasuta domeen ja ärimeil üheks aastaks, lisaks tasuta hallatavad SSL-id.

Töötab teie virnaga

Töötab Reacti, Next.jsi, Vite'i, Vue.jsi ja teistega. Mingit sidet pole. Loo oma moodi.

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHubiga, laadi üles ZIP-fail või juuruta tehisintellekti koodiassistendi kaudu

Teie raamistik tuvastatakse automaatselt, ehituskäsklused on käsitsetud ja olete saatmiseks valmis.

2. Juuruta koheselt

Käivita oma Node.js veebirakendus sekunditega

Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõik on hoolitsetud. (Taustatugi on peagi saadaval)

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja laiene enesekindlalt

Jälgige jõudlust, kaardistage domeene ja juurutage automaatselt ümber.

Juuruta otse IDE-st. Armatuurlauda pole vaja

Agentide juurutamine ühendab teie IDE Hostingeri hallatava infrastruktuuriga, võimaldades kiiret ja koodipõhist rakenduste juurutamist – otse teie redaktorist või GitHubi kaudu versioonikontrolli ja meeskonnatöö jaoks.

Käivitage Node.js veebirakendusi, PHP- või WordPressi projekte ilma kodeerimisprotsessist lahkumata.

Soovitatav serveri asukoht:

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.

Üks kuutasu, varjatud tasusid pole

Alusta täiesti enesekindlalt. Meie 30-päevane raha tagasi garantii tähendab, et see on riskivaba.

Cloud Startup

Optimeeritud ettevõtete ja e-poodide veebilehtede jaoks

Ressursid

5 Node.js frontend web apps
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
100 GB NVMe salvestusruumi
2 000 000 inode (failid ja kataloogid)
100 PHP workerit
100 veebilehte
7,45  € /kuus

Tasuta domeen üheks aastaks
Piiramatu SSL
7-päevane Horizonsi prooviperiood
10 postkasti veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Hallatud majutus WordPressi, WooCommerce'i ja Node.js frontend rakendustele
Sisaldub CDN
Eraldatud IP-aadress
24/7 prioriteetne tugi ekspertidelt
30-päevane rahatagastuse garantii
AI SEO-valmidus
Vaata kõiki funktsioone

KKK

