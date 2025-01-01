A partir de 7,45 €/mês - sem taxas adicionais

Implante a sua aplicação web frontend Node.js

Crie aplicações web em poucos minutos, utilizando React, Next.js, Vite e outras tecnologias. Você programa, nós executamos. Implementações rápidas, sem surpresas na fatura, sem necessidade de DevOps.

Domínio gratuito durante 1 ano E-mail comercial gratuito durante 1 ano Certificados SSL geridos gratuitos
Garantia de reembolso de 30 dias
Apoiando 1 milhão de programadores em todo o mundo.

Tudo o que é essencial. Nada de disparates.

Acessível

Melhor relação custo-benefício do mercado. Um preço fixo mensal, sem surpresas.

Totalmente gerido

Você programa, nós mantemos online. Servidores e segurança — por nossa conta.

Desempenho integrado

CDN, WAF e proteção contra DDoS da Hostinger incluídos.

Primeiro o código

Faça a implementação diretamente a partir do seu IDE - VS Code, Cursor, Claude ou qualquer assistente de IA.

Ecossistema poderoso integrado

Domínio e e-mail empresarial gratuitos durante 1 ano, além de certificados SSL geridos gratuitos.

Funciona com a sua pilha de tecnologias.

Compatível com React, Next.js, Vite, Vue.js e outras tecnologias. Sem restrições. Crie à sua maneira.

Envie o seu código. Nós trataremos do resto.

1. Ligue o seu projeto

Ligue-se ao GitHub, carregue um ficheiro ZIP ou faça a implementação a partir do assistente de código de IA.

A sua framework é detetada automaticamente, os comandos de compilação são geridos e está pronto para lançar o produto.

2. Implantação instantânea

Lance a sua aplicação web Node.js em segundos.

Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido. (Suporte de backend em breve)

3.º Gerir e dimensionar

Mantenha o controlo e expanda com confiança.

Monitorize o desempenho, mapeie domínios e reimplemente automaticamente.

Novo

Implante diretamente a partir do IDE. Sem necessidade de painel de controlo.

O Agentic Deployment liga o seu IDE à infraestrutura gerida da Hostinger, permitindo implementações rápidas de aplicações focadas no código — diretamente do seu editor ou através do GitHub para controlo de versões e colaboração em equipa.

Inicie aplicações web Node.js, projetos PHP ou WordPress sem interromper o seu fluxo de trabalho de codificação.

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Implantação local. Alcance global.

Escolha um servidor ou CDN próximo do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDNs em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.

Implantação local. Alcance global.

Um preço fixo mensal, sem taxas ocultas.

Comece com total confiança. A nossa garantia de reembolso de 30 dias significa que não corre qualquer risco.

Cloud Startup

Otimizado para sites comerciais e de ecommerce

Startup
Professional
Enterprise

Recursos

5 Node.js frontend web apps
NOVO
2 Núcleos CPU
3 GB de RAM
100 GB de armazenamento NVMe
2 000 000 inodes (ficheiros e diretórios)
100 PHP Workers
100 sites
25,99 €POUPE 71%
7,45  € /mês

+ meses GRÁTIS

Para um período de 48 meses. € 23.99/mês quando renovar

Domínio grátis durante um ano
SSL ilimitado
GRATUITO
Avaliação grátis de 7 dias do Horizons
GRATUITO
10 caixas de correio por site - grátis durante 1 ano
GRATUITO
Alojamento gerido para WordPress, WooCommerce e aplicações frontend Node.js
CDN incluída
Endereço IP dedicado
Apoio especializado prioritário 24/7
NOVO
30 dias de garantia
Preparado para SEO com IA
Ver todos os recursos

O preço apresentado é a taxa mensal, excluindo os impostos aplicáveis. O preço total do plano a ser pago antecipadamente no checkout inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do seu plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

