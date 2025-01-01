A partir de 7,45 €/mês - sem taxas adicionais
Implante a sua aplicação web frontend Node.js
Crie aplicações web em poucos minutos, utilizando React, Next.js, Vite e outras tecnologias. Você programa, nós executamos. Implementações rápidas, sem surpresas na fatura, sem necessidade de DevOps.
Apoiando 1 milhão de programadores em todo o mundo.
Tudo o que é essencial. Nada de disparates.
Acessível
Melhor relação custo-benefício do mercado. Um preço fixo mensal, sem surpresas.
Totalmente gerido
Você programa, nós mantemos online. Servidores e segurança — por nossa conta.
Desempenho integrado
CDN, WAF e proteção contra DDoS da Hostinger incluídos.
Primeiro o código
Faça a implementação diretamente a partir do seu IDE - VS Code, Cursor, Claude ou qualquer assistente de IA.
Ecossistema poderoso integrado
Domínio e e-mail empresarial gratuitos durante 1 ano, além de certificados SSL geridos gratuitos.
Funciona com a sua pilha de tecnologias.
Compatível com React, Next.js, Vite, Vue.js e outras tecnologias. Sem restrições. Crie à sua maneira.
Envie o seu código. Nós trataremos do resto.
1. Ligue o seu projeto
Ligue-se ao GitHub, carregue um ficheiro ZIP ou faça a implementação a partir do assistente de código de IA.
A sua framework é detetada automaticamente, os comandos de compilação são geridos e está pronto para lançar o produto.
2. Implantação instantânea
Lance a sua aplicação web Node.js em segundos.
Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido. (Suporte de backend em breve)
3.º Gerir e dimensionar
Mantenha o controlo e expanda com confiança.
Monitorize o desempenho, mapeie domínios e reimplemente automaticamente.
Implante diretamente a partir do IDE. Sem necessidade de painel de controlo.
O Agentic Deployment liga o seu IDE à infraestrutura gerida da Hostinger, permitindo implementações rápidas de aplicações focadas no código — diretamente do seu editor ou através do GitHub para controlo de versões e colaboração em equipa.
Inicie aplicações web Node.js, projetos PHP ou WordPress sem interromper o seu fluxo de trabalho de codificação.
Um preço fixo mensal, sem taxas ocultas.
Cloud Startup
Otimizado para sites comerciais e de ecommerce
Recursos
+ meses GRÁTIS
Para um período de 48 meses. € 23.99/mês quando renovar
O preço apresentado é a taxa mensal, excluindo os impostos aplicáveis. O preço total do plano a ser pago antecipadamente no checkout inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do seu plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.