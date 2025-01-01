Fra 55,99 kr/md. - ingen ekstra gebyrer
Implementer din Node.js frontend-webapp
Send React, Next.js, Vite og andre webapps på få minutter. Du koder, vi kører det. Hurtig udrulning, ingen overraskende regninger, nul DevOps.
Alt det essentielle. Intet vrøvl.
Overkommelig
Markedets bedste værdi. Én månedlig pris - ingen overraskelser.
Fuldt administreret
Du koder, vi holder det online. Servere og sikkerhed – håndteres.
Indbygget ydeevne
Hostinger CDN-, WAF- og DDoS-beskyttelse inkluderet.
Kode først
Implementer direkte fra IDE - VS Code, Cursor, Claude eller enhver AI-assistent.
Kraftfuldt indbygget økosystem
Gratis domæne og virksomheds-e-mail i 1 år, plus gratis administrerede SSL'er.
Fungerer med din stak
Fungerer med React, Next.js, Vite, Vue.js og andre. Ingen bindinger. Byg på din måde.
Indsend din kode. Vi tager den videre herfra
1. Forbind dit projekt
Forbind GitHub, upload en postkode, eller implementer fra AI-kodeassistenten
Dit framework er automatisk registreret, build-kommandoer er håndteret, og du er klar til afsendelse.
2. Implementer med det samme
Start din Node.js-webapp på få sekunder
Servere, sikkerhed og skalering – alt er taget hånd om. (Backend-support kommer snart)
3. Administrer og skaler
Bevar kontrollen og skaler med selvtillid
Overvåg ydeevne, kortlæg domæner, og genimplementer automatisk.
Implementer direkte fra IDE. Intet dashboard nødvendigt
Agentic Deployment forbinder din IDE til Hostingers administrerede infrastruktur, hvilket muliggør hurtige, kode-første app-implementeringer - direkte fra din editor eller via GitHub til versionskontrol og teamsamarbejde.
Start Node.js webapps, PHP eller WordPress-projekter uden at forlade din kodningsproces.
