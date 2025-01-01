Od 31,99 zł/mies. - bez dodatkowych opłat

Wdróż swoją aplikację internetową typu front-end Node.js

Wprowadź React, Next.js, Vite i inne aplikacje webowe w kilka minut. Ty kodujesz, my uruchamiamy. Szybkie wdrożenia, bez nieoczekiwanych rachunków, zero DevOps.

Darmowa domena na 1 rok Bezpłatny e-mail firmowy na 1 rok Bezpłatne zarządzane certyfikaty SSL
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wspieramy 1 mln programistów na całym świecie

Wszystko co niezbędne. Żadnych bzdur.

Przystępny

Najlepsza oferta na rynku. Jedna miesięczna opłata – bez niespodzianek.

W pełni zarządzane

Ty piszesz kod, my go przechowujemy online. Serwery i bezpieczeństwo — załatwione.

Wbudowana wydajność

W zestawie Hostinger CDN, WAF i ochrona DDoS.

Kod na pierwszym miejscu

Wdrażaj bezpośrednio z poziomu IDE — VS Code, Cursor, Claude lub dowolnego asystenta AI.

Wbudowany potężny ekosystem

Bezpłatna domena i firmowa poczta e-mail przez 1 rok, a także bezpłatne zarządzane certyfikaty SSL.

Działa z Twoim stosem

Działa z React, Next.js, Vite, Vue.js i innymi. Bez ograniczeń. Twórz po swojemu.

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

Połącz się z GitHubem, prześlij kod pocztowy lub wdrażaj za pomocą asystenta kodu AI

Twoja struktura zostaje automatycznie wykryta, polecenia kompilacji obsłużone, a Ty jesteś gotowy do wysłania.

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację internetową Node.js w kilka sekund

Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — o wszystko zadbaliśmy. (Wsparcie techniczne wkrótce)

3. Zarządzaj i skaluj

Zachowaj kontrolę i skaluj z pewnością siebie

Monitoruj wydajność, mapuj domeny i wdrażaj ponownie automatycznie.

Nowy

Wdrażaj bezpośrednio z IDE. Nie potrzebujesz pulpitu nawigacyjnego.

Agentic Deployment łączy Twoje środowisko IDE z zarządzaną infrastrukturą Hostinger, umożliwiając szybkie wdrażanie aplikacji w oparciu o kod — bezpośrednio z edytora lub przez GitHub w celu kontroli wersji i współpracy zespołowej.

Uruchamiaj aplikacje internetowe Node.js, projekty PHP lub WordPress bez przerywania pracy nad kodowaniem.

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Wdrożenie lokalne. Zasięg globalny.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.

Jedna miesięczna cena, bez ukrytych opłat

Zacznij z pełnym zaufaniem. Nasza 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy oznacza, że nie ponosisz żadnego ryzyka.

Cloud Startup

Zoptymalizowany pod kątem firmowych stron oraz e-commerce

Startup
Professional
Enterprise

Zasoby

5 Node.js frontend web apps
NOWOŚĆ
2 CPU
3 GB pamięci RAM
100 GB pamięci masowej NVMe
2 000 000 I-węzłów (pliki i katalogi)
100 PHP workers
100 stron www
110,99 złRABAT 71%
31,99  zł /mies.

+ mies. za darmo

Na okres 48 miesięcy. 102.99zł/mies. przy odnowieniu

Darmowa domena na 1 rok
Nieograniczony SSL
BEZPŁATNIE
7-dniowy okres próbny Horizons
BEZPŁATNIE
Skrzynki pocztowe: 10 - bezpłatnie przez 1 rok
BEZPŁATNIE
Zarządzany hosting dla aplikacji front-end WordPress, WooCommerce i Node.js
CDN w zestawie
Dedykowany adres IP
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
NOWOŚĆ
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Gotowy na AI SEO
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Często zadawane pytania

Jakie struktury są obsługiwane?

Czym to się różni od hostingu VPS?

Czy istnieje jakiś limit ruchu lub opłata za przekroczenie limitu?

Czy mogę wdrażać prywatne repozytoria GitHub?

Czy istnieje bezpłatne wsparcie migracji?