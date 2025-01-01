Od 31,99 zł/mies. - bez dodatkowych opłat
Wdróż swoją aplikację internetową typu front-end Node.js
Wprowadź React, Next.js, Vite i inne aplikacje webowe w kilka minut. Ty kodujesz, my uruchamiamy. Szybkie wdrożenia, bez nieoczekiwanych rachunków, zero DevOps.
Wspieramy 1 mln programistów na całym świecie
Wszystko co niezbędne. Żadnych bzdur.
Przystępny
Najlepsza oferta na rynku. Jedna miesięczna opłata – bez niespodzianek.
W pełni zarządzane
Ty piszesz kod, my go przechowujemy online. Serwery i bezpieczeństwo — załatwione.
Wbudowana wydajność
W zestawie Hostinger CDN, WAF i ochrona DDoS.
Kod na pierwszym miejscu
Wdrażaj bezpośrednio z poziomu IDE — VS Code, Cursor, Claude lub dowolnego asystenta AI.
Wbudowany potężny ekosystem
Bezpłatna domena i firmowa poczta e-mail przez 1 rok, a także bezpłatne zarządzane certyfikaty SSL.
Działa z Twoim stosem
Działa z React, Next.js, Vite, Vue.js i innymi. Bez ograniczeń. Twórz po swojemu.
Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.
1. Połącz swój projekt
Połącz się z GitHubem, prześlij kod pocztowy lub wdrażaj za pomocą asystenta kodu AI
Twoja struktura zostaje automatycznie wykryta, polecenia kompilacji obsłużone, a Ty jesteś gotowy do wysłania.
2. Wdrażaj natychmiast
Uruchom swoją aplikację internetową Node.js w kilka sekund
Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — o wszystko zadbaliśmy. (Wsparcie techniczne wkrótce)
3. Zarządzaj i skaluj
Zachowaj kontrolę i skaluj z pewnością siebie
Monitoruj wydajność, mapuj domeny i wdrażaj ponownie automatycznie.
Wdrażaj bezpośrednio z IDE. Nie potrzebujesz pulpitu nawigacyjnego.
Agentic Deployment łączy Twoje środowisko IDE z zarządzaną infrastrukturą Hostinger, umożliwiając szybkie wdrażanie aplikacji w oparciu o kod — bezpośrednio z edytora lub przez GitHub w celu kontroli wersji i współpracy zespołowej.
Uruchamiaj aplikacje internetowe Node.js, projekty PHP lub WordPress bez przerywania pracy nad kodowaniem.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Wdrożenie lokalne. Zasięg globalny.
Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
Jedna miesięczna cena, bez ukrytych opłat
Cloud Startup
Zoptymalizowany pod kątem firmowych stron oraz e-commerce
Zasoby
+ mies. za darmo
Na okres 48 miesięcy. 102.99zł/mies. przy odnowieniu
Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.