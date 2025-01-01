Izvieto savu Node.js tīmekļa lietotni
Piegādā React, Next.js, Vite un citas tīmekļa lietotnes dažās minūtēs. Tu programmē, mēs to darbinām. Ātra izvietošana bez negaidītiem rēķiniem vai DevOps.
Viss nepieciešamais, nekā lieka
Izdevīgs
Visizdevīgākā cena tirgū. Viena mēneša maksa – nekādu pārsteigumu.
Pilnībā pārvaldīts
Tu programmē, mēs to uzturam tiešsaistē. Serveri un drošība – mēs par to parūpējamies.
Iebūvēta veiktspēja
Iekļauts Hostinger CDN, WAF un DDoS aizsardzība.
Uz kodu balstīts
Izvieto no IDE – VS Code, Cursor, Claude vai jebkura MI asistenta.
Iebūvēta spēcīga ekosistēma
Bezmaksas domēns un biznesa e-pasts uz 1 gadu, kā arī bezmaksas pārvaldītie SSL.
Darbojas ar tavu steku
Darbojas ar React, Next.js, Vite, Vue.js utt. Nekādu ierobežojumu, radi, kā tev patīk.
Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo
1. Pievieno savu projektu
Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta
Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.
2. Izvieto nekavējoties
Palaid savu Node.js tīmekļa lietotni dažās sekundēs
Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.
3. Pārvaldi un attīsti
Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību
Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.
Izvieto no IDE, nav nepieciešams vadības panelis
Automātiskā izvietošana savieno tavu IDE ar Hostinger pārvaldīto infrastruktūru, nodrošinot ātru, uz kodu balstītu lietotņu izvietošanu – tieši no tava redaktora vai ar GitHub versiju kontrolei un komandas sadarbībai.
Palaid Node.js tīmekļa lietotnes, PHP vai WordPress projektus, nepametot savu programmēšanas vidi.
