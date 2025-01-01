No 7,49 €/mēn. – nekādu papildu maksu

Izvieto savu Node.js tīmekļa lietotni

Piegādā React, Next.js, Vite un citas tīmekļa lietotnes dažās minūtēs. Tu programmē, mēs to darbinām. Ātra izvietošana bez negaidītiem rēķiniem vai DevOps.

Bezmaksas domēns uz 1 gadu Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu Bezmaksas pārvaldītie SSL
30 dienu atmaksas garantija
Nodrošina atbalstu 1 miljonam izstrādātāju visā pasaulē

Viss nepieciešamais, nekā lieka

Izdevīgs

Visizdevīgākā cena tirgū. Viena mēneša maksa – nekādu pārsteigumu.

Pilnībā pārvaldīts

Tu programmē, mēs to uzturam tiešsaistē. Serveri un drošība – mēs par to parūpējamies.

Iebūvēta veiktspēja

Iekļauts Hostinger CDN, WAF un DDoS aizsardzība.

Uz kodu balstīts

Izvieto no IDE – VS Code, Cursor, Claude vai jebkura MI asistenta.

Iebūvēta spēcīga ekosistēma

Bezmaksas domēns un biznesa e-pasts uz 1 gadu, kā arī bezmaksas pārvaldītie SSL.

Darbojas ar tavu steku

Darbojas ar React, Next.js, Vite, Vue.js utt. Nekādu ierobežojumu, radi, kā tev patīk.

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta

Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu Node.js tīmekļa lietotni dažās sekundēs

Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību

Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Jaunums

Izvieto no IDE, nav nepieciešams vadības panelis

Automātiskā izvietošana savieno tavu IDE ar Hostinger pārvaldīto infrastruktūru, nodrošinot ātru, uz kodu balstītu lietotņu izvietošanu – tieši no tava redaktora vai ar GitHub versiju kontrolei un komandas sadarbībai.

Palaid Node.js tīmekļa lietotnes, PHP vai WordPress projektus, nepametot savu programmēšanas vidi.

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.

Viena mēneša maksa, nekādu slēptu maksu

Ķeries pie darba ar pārliecību. Mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantija nozīmē, ka nav nekāda riska.

Cloud Startup

Optimizēts biznesa un e-komercijas vietnēm

Resursi

5 Node.js tīmekļa lietotnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
100 GB NVMe krātuve
2 000 000 inodes (faili un direktoriji)
100 PHP strādnieki
100 mājaslapas
25,99 €IETAUPI 71%
7,49  € /mēn.

+ mēneši BEZ MAKSAS

Iegādājoties 48 mēnešu plānu. 23.99 € mēn. atjaunojot

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Neierobežoti SSL
7 dienu Horizons izmēģinājums
10 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pārvaldīts hostings priekš WordPress, WooCommerce un Node.js lietotnēm
Iekļauts CDN
Veltītā IP adrese
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
30 dienu atmaksa
MI SEO optimizēta
Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Bieži uzdotie jautājumi

