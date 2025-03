Lai gan daudzi no mums vēlētos iegādāties savas vietnes adresi uz visiem laikiem, diemžēl tas nav iespējams. Standarta domēna reģistrācijas periods ir viens gads, taču tev būs iespēja to pagarināt.

Tu vari reģistrēt domēna vārdu arī uz ilgāku laiku. Atkarībā no TLD tu vari reģistrēt savu tīmekļa adresi uz laiku līdz pat trim gadiem, tādējādi ietaupot rūpes, kas saistītas ar maksājuma procesa atkārtošanu katru gadu.

Turklāt tas samazina risku aizmirst to laikus atjaunot un zaudēt domēna vārdu kādam citam, kurš to iegādātos.