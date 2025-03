Un'estensione di dominio, nota anche come dominio di primo livello (TLD), è la parte finale di un nome di dominio, situata dopo l'ultimo punto. .com è il TLD più popolare ampiamente utilizzato negli indirizzi web.

Le terminazioni di dominio aiutano le persone a identificare lo scopo del sito o la sua posizione geografica. Ad esempio, un sito che termina con .us indica la sua attenzione al pubblico americano. La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), un'organizzazione che gestisce i TLD, divide tutte le estensioni di dominio in cinque categorie: estensioni di dominio generiche (gTLD), sponsorizzate (sTLD), codice paese (ccTLD), infrastruttura e test (tTLD).

La combinazione del nome del sito web giusto con l'estensione di dominio perfetta fornirà credibilità alla tua attività, aiuterà i tuoi sforzi SEO, attirerà più visitatori e consoliderà il tuo brand online.