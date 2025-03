Il tuo TLD dovrebbe dipendere dalle tue necessità.

Ad esempio, l'URL .xyz non è associata a un paese o a un settore particolare: è quindi ideale per un sito multiscopo o quando vuoi un nome di sito unico per il tuo uso personale. Lo raccomandiamo anche a piccoli imprenditori con un budget limitato.

D'altro canto, .com è inteso per uso commerciale, come i siti web aziendali. La popolarità di .com facilita l'affermazione della propria autorità e la conquista della fiducia dei clienti. Tuttavia, un dominio .com è solitamente molto più costoso e ha una disponibilità limitata.