Il dominio .com è uno dei domini di primo livello (TLD) originali nel Domain Name System (DNS). Questa estensione di dominio rappresenta l'abbreviazione di "commercio" poiché il TLD .com inizialmente era destinato solo alle organizzazioni commerciali.

Con l'evoluzione di internet, molti hanno registrato domini .com per svariati scopi. Oggigiorno, oltre il 50% dei siti web al mondo usa .com.