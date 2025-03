Nei vienas TLD domenas nėra pranašesnis už kitus svetainės SEO atžvilgiu. Kuriant svetainę su .com domeno alternatyvomis (.net, .xyz) turi lygiai tokius pačius šansus užimti aukštas pozicijas paieškos sistemose.

Dauguma žmonių mano, kad .com domenas padeda pasiekti geresnių SEO rezultatų, nes didžioji dalis svetainių pirmame paieškos puslapyje yra .com svetainės. Iš tikrųjų, Google teikia pirmenybę patikimoms ir gerai žinomoms svetainėms, o daugelis tokių yra užregistruotos su .com domenu.