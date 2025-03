.com on yksi alkuperäisistä ylätason verkkotunnuksista DNS-järjestelmässä. Nimi on lyhenne sanasta "commerce" (suomeksi: kaupankäynti), sillä .com-päätteet oli alunperin tarkoitettu vain kaupallisiin tarkoituksiin.

Internetin kehittyessä monet alkoivat kuitenkin rekisteröidä .com-domaineja kaikenlaisiin tarkoituksiin. Tänä päivänä yli 50 % kaikista maailman verkkosivuista käyttää .com-päätettä.