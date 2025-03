Logon standardikoko riippuu kuvan sijoittelusta. Siksi suosittelemme, että sinulla on käytössäsi useita erikokoisia logotiedostoja.

Jos esimerkiksi lisäät logon verkkosivusi otsikkoon, on standardikoko 160 x 160 px. Faviconissa koko on 16 x 16 px - 48 x 48 px. Sosiaalisen median alustoilla on myös omat kokosääntönsä profiili- ja kansikuviin.

AI-logokoneemme tarjoaa sinulle paketin korkearesoluutioisia logotiedostoja PNG- tai SVG-muodossa - pienistä suuriin. Näin logosi näyttää aina hyvältä käyttötarkoituksesta riippumatta.