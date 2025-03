.us on ccTLD (country-code top-level domain) -pääte, joka on tarkoitettu Yhdysvaltojen kansalaisille ja organisaatioille, joilla on aitoja yhteyksiä Yhdysvaltoihin. Monet amerikkalaiset yritykset ja organisaatiot ovat rekisteröineet .us-verkkotunnuksen, mikä tuo niille suurta uskottavuutta juuri Yhdysvalloissa.