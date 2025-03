Igen. Korábban az .us domainek leginkább az állami szervek körében voltak népszerűek, most már azonban amerikai magánszemélyek és vállalatok is egyre gyakrabban vásárolnak .us domainneveket webhelyeikhez.

Az .us domain nem csak az amerikai vállalkozásoknak jó választás, hanem mindenki számára kiváló lehet, aki márkáját vagy webáruházát egyesült államokbeli vásárlóknak szeretné reklámozni. Ezenkívül felregisztrálhatja vállalkozását egy .us irányítószámmal rendelkező cégeket gyűjtő ingyenes szolgáltatásra is, amely címtárként szolgál az Egyesült Államokban működő entitások számára.