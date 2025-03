Egyszerűen áthozhatja domainjeit a Hostingerhez. Mindenekelőtt ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a következő feltételek:

Már több mint 60 nap eltelt a domain regisztrációja vagy utolsó átregisztrációja óta.

A domain aktív vagy türelmi időszakban van. A visszaváltási időszakban lévő, lejárt domainnevek nem hozhatók át.

Hozzáfér a domain EPP/Auth kódjához a jelenlegi regisztrátoránál.

Kikapcsolta a domain adatvédelmi szolgáltatását.

Feloldotta a domain átregisztráció tiltását.

Következő lépésként egyszerűen lépjen a domain átregisztrálás oldalunkra, és írja be a Hostingerhez átregisztrálni kívánt domain nevét. Ezután fejezze be a vásárlást a rendelkezésre álló fizetési módok egyikével. Végül írja be az EPP/Auth kódot a vezérlőpulton, és erősítse meg az áttelepítést e-mailben.