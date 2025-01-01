Neden .es Domain Seçmelisiniz?

İster büyük bir şirket ister küçük bir sanal mağazanız olsun, .es domain uzantısı kaydettirmek, sitenizi doğal olarak İspanya ile bağdaştıracak ve İspanyolca konuşan kullanıcılar için siteyi daha tanıdık hale getirir.

Dahası, .es uzantılı sitelerin yerel arama sonuçlarında üst sıralarda gösterilme şansı daha yüksektir. Bu sayede, arama motorlarından daha fazla organik ziyaretçi çekebilir ve İspanyolca konuşan toplulukta güçlü bir itibar oluşturabilirsiniz.