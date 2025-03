.es-utvidelsen er et toppnivådomene med landskode beregnet på enheter med forbindelser til Spania. Det ligner på andre populære TLDer, som .org og .com. Du trenger et domene for nettsiden din slik at folk kan få tilgang til det uten å måtte vite nettsidens IP. På toppen av det trenger du også webhotell for å publisere nettsiden din.