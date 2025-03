Nei, .org og .com er to forskjellige toppdomener.

Mens .org ofte brukes av ikke-kommersielle organisasjoner, er .com mer populært blant de som driver en bedrift. Hvis du ønsker å opprette en nettbutikk eller lansere et tjenestenettside, anbefaler vi at du registrerer et .com-domenenavn i stedet. Hvis du derimot driver en ideell organisasjon, er .org mer passende. For ideelle organisasjoner gir denne endelsen et tegn til besøkende om at det ikke bare handler om inntekter.