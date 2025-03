Nej, .org og .com er to forskellige topdomæner.

Mens .org oftest bruges af ikke-kommercielle organisationer, er .com mere populært blandt dem, der driver en virksomhed. Hvis du vil oprette en webshop eller lave en servicehjemmeside, anbefaler vi, at du registrerer et .com-domænenavn i stedet for. Hvis du derimod driver en NGO, er .org mere passende. For NGO'er fortæller denne endelse dine besøgende, at formålet ikke er at tjene penge.