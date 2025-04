Non, .org et .com sont deux TLDs différents.

Alors que .org est souvent utilisé pour les organisations non commerciales, .com est plus populaire parmi ceux qui dirigent une entreprise. Si vous voulez créer une boutique en ligne ou lancer un site de services, nous vous recommandons d'enregistrer un nom de domaine .com. Si vous dirigez une organisation à but non lucratif, cependant, .org est plus approprié. Pour les organisations à but non lucratif, cette extension indique aux visiteurs qu'il ne s'agit pas uniquement de revenus.