Ce TLD coûte plus cher que les autres enregistrements de noms de domaine, comme .com et .online. Mais vous pouvez en acheter un chez Hostinger à un prix intéressant.

En tant que bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN, nous proposons des noms de domaine .ai pour 93,00 €/an – les frais d'enregistrement et de renouvellement sont les mêmes.

Bien que les frais annuels soient plus élevés, ses noms de domaine premium sont généralement moins chers que les options .com. Par exemple, cars.ai est disponible à 250.000 €, tandis que cars.com a atteint 872 millions d'euro – le nom de domaine le plus cher vendu. Alors, achetez votre nom de domaine .ai dès aujourd'hui avant que quelqu'un d'autre ne le prenne.