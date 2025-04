Oui, les noms de domaine .eu sont idéaux pour les marques de l'UE. Ils figurent parmi les ccTLD les plus populaires et les plus réputés, avec plus de 3 millions d'enregistrements.

Avec cette solide réputation, enregistrer un nom de domaine .eu pour votre site web est un excellent choix pour promouvoir votre entreprise auprès des 446 millions de résidents de l'Union Européenne.