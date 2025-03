Ne, .org i .com dva su različita TLD-a.

Dok se .org često koristi za nekomercijalne organizacije, .com je popularnija ekstenzija među poslovnim korisnicima. Ukoliko želite napraviti internetsku trgovinu ili pokrenuti web stranicu za usluge, preporučujemo da registrirate .com ime domene. Međutim, ako vodite neprofitnu organizaciju, .org je prikladnije. Za neprofitne organizacije, ova ekstenzija posjetiteljima daje do znanja da nije sve u prihodu.