Od 7,49 €/mj - bez dodatnih naknada

Implementirajte svoju Node.js web aplikaciju

Isporučite React, Next.js, Vite i ostale web aplikacije za nekoliko minuta. Vi kodirate, mi pokrećemo. Brzo implementiranje, bez iznenadnih troškova, nula DevOpsa.

Besplatna domena za 1 godinu Besplatna poslovna e-pošta godinu dana Besplatni upravljani SSL-ovi
30-dnevno jamstvo povrata novca
Podupire više od milijun programera diljem svijeta

Sve bitno. Ništa nepotrebno.

Pristupačno

Najbolja vrijednost na tržištu. Jedna mjesečna cijena - bez iznenađenja.

Potpuno upravljano

Vi programirate, mi održavamo online. Serveri i sigurnost - sve je pokriveno.

Ugrađene performanse

Uključena je Hostinger CDN, WAF i DDoS zaštita.

Code-first metodologija

Implementirajte izravno iz IDE-a - VS Code, Cursor, Claude ili bilo kojeg AI asistenta.

Ugrađen snažan ekosustav

Besplatna domena i poslovni e-mail godinu dana, plus besplatni upravljani SSL-ovi.

Radi s vašim stackom

Radi s Reactom, Next.jsom, Viteom, Vue.jsom i drugima. Nema vezanosti. Izgradite na svoj način.

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili je implementirajte iz AI asistenta za kodiranje

Vaš okvir je automatski prepoznat, naredbe za izgradnju su obrađene i spremni ste za isporuku.

2. Trenutna implementacija

Pokrenite svoju Node.js web aplikaciju za nekoliko sekundi

Serveri, sigurnost i skaliranje — sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja

Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ih ponovno implementirajte.

Implementirajte izravno iz IDE-a. Nije potrebna nadzorna ploča

Agentic Deployment povezuje vaš IDE s Hostingerovom upravljanom infrastrukturom, omogućujući brzo implementiranje "code-first" aplikacija - izravno iz vašeg editora ili putem GitHuba za kontrolu verzija i timsku suradnju.

Pokrenite Node.js web aplikacije, PHP ili WordPress projekte bez napuštanja vašeg tijeka kodiranja.

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Jedna mjesečna cijena, bez skrivenih troškova

Započnite s punim povjerenjem. Naše 30-dnevno jamstvo povrata novca znači da nema rizika.

Cloud Startup

Optimizirano za e-trgovine i poslovne web stranice

Startup
Professional
Enterprise

Resursi

5 Node.js web aplikacija
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
100 GB NVMe pohrane
2 000 000 inoda (datoteke i direktoriji)
100 PHP radnika
100 web stranica
25,99 €UŠTEDITE 71%
7,49  € /mj

+ mjeseca BESPLATNO

Za broj mjeseci: 48. € 23.99/mj. pri obnovi

Besplatna domena za 1 godinu
Neograničeni SSL
7-dnevno probno razdoblje za Horizons
10 poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Upravljani hosting za WordPress, WooCommerce i Node.js aplikacije
CDN uključen
Namjenska IP adresa
Stalno dostupna prioritetna podrška
30-dnevno jamstvo povrata
Spremno za AI SEO
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

FAQ

Koji su okviri podržani?

Po čemu se ovo razlikuje od VPS hostinga?

Postoji li ograničenje prometa ili naknada za prekoračenje?

Mogu li implementirati privatne GitHub repozitorije?

Postoji li besplatna podrška za migraciju?