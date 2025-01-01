Implementa tu app web Node.js
Publica apps web con React, Next.js, Vite y otras plataformas en minutos. Tú programas, nosotros ejecutamos. Implementaciones rápidas, sin sorpresas en la factura, sin DevOps.
Apoyando a más de 1 millón de desarrolladores en todo el mundo
Todo lo esencial. Sin complicaciones.
Asequible
La mejor relación calidad-precio del mercado. Un precio mensual fijo, sin sorpresas.
Totalmente gestionado
Tú programas, nosotros lo mantenemos online. Nosotros nos encargamos de los servidores y la seguridad.
Rendimiento integrado
Incluye CDN de Hostinger, WAF y protección DDoS.
Centrado en el código
Implementa directamente desde el IDE: VS Code, Cursor, Claude o cualquier asistente de IA.
Potente ecosistema integrado
Email profesional y dominio gratis durante 1 año. Además, SSL gestionados gratis.
Funciona con tu pila
Funciona con React, Next.js, Vite, Vue.js y otros. Sin ataduras. Crea a tu manera.
Sube tu código. Nosotros nos encargamos del resto.
1. Conecta tu proyecto
Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o implementa desde el asistente de código de IA
Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de compilación se procesan y ya tentras todo listo para publicar.
2. Implementación instantánea
Publica tu app web Node.js en segundos
Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.
3. Gestiona y escala
Mantén el control y crece con confianza
Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a implementar automáticamente.
Implementa directamente desde el IDE. No necesitas panel de control.
La implementación con agentes conecta tu IDE a la infraestructura administrada de Hostinger, lo que permite implementaciones de apps rápidas y centradas en el código, directamente desde tu editor o mediante GitHub para el control de versiones y el trabajo en equipo.
Ejecuta apps web de Node.js, PHP o proyectos de WordPress sin salir de tu flujo de programación.
Un precio mensual único, sin cargos ocultos
Cloud Startup
Optimizado para páginas web empresariales y de ecommerce
Recursos
+ meses GRATIS
Por un plazo de 48 meses. CO$ 94900/mes al renovar
El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.
El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas