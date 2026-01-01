Generador de correos con IA

Convierte un mensaje simple en una plantilla de email completa con diseño, texto y CTA incluidos.

Más que un escritor de correos con IA

Plantillas listas para enviar

La mayoría de las herramientas solo te ofrecen texto. Hostinger Reach crea plantillas de email completas y listas para enviar. Se te entrega un email con formato, diseño y estructura para que no tengas que diseñar nada por tu cuenta.

Asuntos que impulsan tus ventas

Tu email destacará en las bandejas de entrada con la línea de asunto adaptada a tu objetivo.

Texto listo para convertir

Reach utiliza estructuras probadas que hacen que tu mensaje sea claro y fácil de seguir para los lectores.

CTA inteligentes incluidos

Los botones y los CTA se colocan donde haya más probabilidades de generar resultados.

Diseño totalmente editable

Edita texto, marca, imágenes y botones con solo unos pocos clics, para que tus correos siempre coincidan con tu estilo.
De la idea al email en minutos

01

Describe tu idea

Escribe unas frases sobre tu emails. Un lanzamiento, un mensaje de bienvenida, una oferta: Reach puede crearlos todos.

02

Genera la plantilla

Reach crea al instante un correo completo con el diseño, la estructura, el texto y las llamadas a la acción ya listos.

03

Hazla tuya

Ajusta el contenido y los elementos visuales, añade tu imagen de marca, reorganiza las secciones con la función de arrastrar y soltar, ¡y envía cuando esté todo listo!

Una herramienta para cada correo

Emails de bienvenida
Newsletters
Emails promocionales y de ventas
Lanzamientos de productos
Emails de reactivación

Diseñado para empresas en crecimiento

Empieza fácil

Todo listo para empezar. Envía tu primer correo al instante, sin necesidad de configuración ni experiencia.

Bajo tu control

Edita cada detalle y elige exactamente cuándo llegan tus emails a tu audiencia.

Listo para escalar

No hace falta que cambies de herramienta en seis meses. Empieza con poco hoy y consigue herramientas potentes a medida que tu negocio despegue.

Integrado en Hostinger

Empieza con Hostinger Reach y crece hacia un ecosistema completo de herramientas de negocios siempre que quieras.

Ahórrate horas

En lugar de pasar horas pensando qué deberían decir tus correos, se crean para ti, liberando tu tiempo para otras cosas.

Soporte por expertos las 24 horas

Recibe ayuda siempre que la necesites: nuestro equipo está siempre listo para guiarte.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, capto clientes potenciales, segmento y envío sin cambiar de herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters informativas y crear un club privado de personas interesadas de verdad en mi arte. Es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Creativa integral | keoghcreates.com

Precios que se adaptan a tus suscriptores

¿Cuántos suscriptores tienes?
500
1000
2500
5000
10000
50000
-73%
Reach 2500
Escala con automatizaciones de ecommerce e IA avanzada
CO$  30.900 /mes

Facturado anualmente

2 500 suscriptores al mes
17 500 emails al mes
30 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 370.800 (valorado en CO$ 1.354.800). Se renueva por CO$ 37.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
Segmentación de público con IA
Asuntos optimizados con IA
Haz crecer las ventas con automatizaciones de ecommerce
Prioridad 24/7 para atención al cliente
-73%
Reach 1000
Crece con automatizaciones de emails y un público segmentado
CO$  13.900 /mes

Facturado anualmente

1 000 suscriptores al mes
7 000 emails al mes
20 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 166.800 (valorado en CO$ 610.800). Se renueva por CO$ 16.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
Segmentación de público con IA
Asuntos optimizados con IA
RECOMENDADO
-73%
Reach 500
Crea tu primera campaña de email profesional
CO$  6.900 /mes

Facturado anualmente

500 suscriptores al mes
3 500 emails al mes
10 créditos al mes
Obtén 12 meses por CO$ 82.800 (valorado en CO$ 310.800). Se renueva por CO$ 8.900/mes.
Crea emails de marca con IA
Conecta con tu sitio web
Programa y haz seguimiento de las campañas de email
Envía emails automatizados
Envia emails sin el logo de Reach
GRATIS
Pruébalo gratis
Funciones básicas para enviar campañas de email puntuales
CO$  0 /mes

Facturado anualmente

+3 mes(es) gratis

100 suscriptores al mes
200 emails al mes
0 créditos al mes
Se renueva a CO$ 4.900/mes.
Crea, envía y haz seguimiento de tus campañas de email
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Millones de usuarios en el mundo confían en nosotros

Google
Puntaje:
4.8/5
1,237
opiniones
HostAdvice
Puntaje:
4.6/5
2,432
opiniones
WpBeginner
Puntaje:
4.7
874
opiniones

Preguntas frecuentes: generador de correos con IA

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre nuestra herramienta generadora de correos con IA.

¿Qué es un generador de correos electrónicos con IA y por qué utilizar uno?

¿Qué tipos de emails puedo crear con Hostinger Reach?

¿Puedo editar el correo generado por IA?

¿Necesito alguna habilidad técnica para usar el generador de emails con IA?

¿Cuánto cuesta el Generador de correos con IA Reach?

¿Cómo se utilizan mis datos?

Garantía de devolución de dinero por 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Para más información, consulta nuestra política de reembolsos (pueden aplicarse exclusiones).

Nos importa tu privacidad

