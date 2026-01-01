Générateur d'emails IA

Transformez une simple requête en template d'email complet, avec mise en page, texte et appels à l'action inclus.

Bien plus qu'un simple rédacteur d'emails IA

Des templates prêts à envoyer

Là où d'autres outils ne fournissent que du texte brut, Hostinger Reach crée des templates d'email complets, déjà structurés et mis en page. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Envoyer.

Des objets d'email qui captent l'attention

Chaque email inclut un objet adapté à votre objectif, pour augmenter votre visibilité dans les boîtes de réception.

Du contenu conçu pour convertir

Reach s'appuie sur des structures éprouvées qui rendent votre message clair et incitent les lecteurs à passer à l'action.

Des appels à l'action efficaces inclus

Les boutons et appels à l'action sont positionnés aux endroits les plus stratégiques pour maximiser les résultats.

Un design entièrement modifiable

Modifiez le texte, les images, les boutons et l'identité visuelle en quelques clics, pour des emails qui reflètent parfaitement votre marque.
De l'idée a l'email en quelques minutes

01

Décrivez votre idée

Décrivez votre email en quelques phrases. Lancement, message de bienvenue, promo… Reach s'en charge.

02

Générez le template

Reach crée instantanément un email complet, avec mise en page, structure, texte et appels à l'action déjà en place.

03

Personnalisez-le

Modifiez le contenu et les images, ajoutez les éléments visuels de votre marque et réorganisez les sections par glisser-déposer. Une fois que tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer !

Un seul outil pour tous vos emails

Emails de bienvenue
Newsletters
Emails promotionnels et commerciaux
Emails de lancement de produit
Emails de réengagement

Conçu pour les entreprises en pleine croissance

Démarrez en toute simplicité

Tout est prêt. Envoyez votre premier email immédiatement, sans configuration compliquée.

Gardez le contrôle

Modifiez chaque détail et planifiez précisément l'envoi de vos emails.

Un outil qui évolue avec vous

Pas besoin de changer d'outil dans six mois. Lancez-vous à votre rythme et accédez à des fonctionnalités plus avancées à mesure que votre entreprise se développe.

Intégré à Hostinger

Commencez avec Hostinger Reach puis développez votre activité grâce à tout un écosystème d'outils professionnels.

Gagnez du temps

Fini les heures perdues à rédiger vos emails : ils sont générés pour vous, afin que vous puissiez vous consacrer à l'essentiel.

Support expert disponible 24 h/24, 7 j/7

Besoin d'aide ? Notre équipe est disponible à tout moment pour vous guider.

Leonardo Amoyr

Avec Hostinger Reach, je gère mes prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

Kim Keogh Creates

Reach offre un vrai potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes qui apprécient mon art. C'est bien plus personnel que les réseaux sociaux.

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente | keoghcreates.com

Des tarifs qui évoluent avec vos abonnés

Combien d'abonnés avez-vous ?
500
1000
2500
5000
10000
50000
-73 %
Reach 2500
Développez votre activité grâce à l'automatisation du commerce électronique et à l'IA avancée.
CHF  5.79 /mois

Facturé annuellement

2 500 abonnés/mois
17 500 emails/mois
30 crédits/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 69.48 (prix d'origine : CHF 261.48). Renouvellement au prix de CHF 7.29/mois.
Créez des e-mails de marque grâce à l'IA
Connectez-vous à votre site web
Planifiez et suivez vos campagnes par e-mail
Configurer les e-mails automatisés
Envoyez des emails sans le logo Reach
Segments d'audience basés sur l'IA
Objets de ligne IA intelligentes
Augmentez vos ventes grâce à l'automatisation du commerce électronique
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7
-73 %
Reach 1000
Développez votre audience grâce à l'automatisation des e-mails et aux segments d'audience.
CHF  2.59 /mois

Facturé annuellement

1 000 abonnés/mois
7 000 emails/mois
20 crédits/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 31.08 (prix d'origine : CHF 116.28). Renouvellement au prix de CHF 3.29/mois.
Créez des e-mails de marque grâce à l'IA
Connectez-vous à votre site web
Planifiez et suivez vos campagnes par e-mail
Configurer les e-mails automatisés
Envoyez des emails sans le logo Reach
Segments d'audience basés sur l'IA
Objets de ligne IA intelligentes
RECOMMANDÉ
-74 %
Reach 500
Créez votre première campagne d'emailing professionnelle
CHF  1.29 /mois

Facturé annuellement

500 abonnés/mois
3 500 emails/mois
10 crédits/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 15.48 (prix d'origine : CHF 58.68). Renouvellement au prix de CHF 1.69/mois.
Créez des e-mails de marque grâce à l'IA
Connectez-vous à votre site web
Planifiez et suivez vos campagnes par e-mail
Configurer les e-mails automatisés
Envoyez des emails sans le logo Reach
GRATUIT
Essayer gratuitement
Fonctionnalités principales pour l'envoi de campagnes e-mail ponctuelles
CHF  0.00 /mois

Facturé annuellement

100 abonnés/mois
200 emails/mois
0 crédits/mois
Renouvellement au prix de CHF 0.79/mois.
Créez, envoyez et suivez vos campagnes par e-mail
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

FAQ sur le générateur d'emails IA

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur notre générateur d'emails IA.

Qu'est-ce qu'un générateur d'emails IA et pourquoi l'utiliser ?

Quels types d'emails puis-je créer avec Hostinger Reach ?

Puis-je modifier l'email crée par l'IA ?

Faut-il des compétences techniques pour utiliser le générateur d'emails IA ?

Combien coûte le générateur d'emails IA Reach ?

Comment mes données sont-elles utilisées ?

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Pour plus d'informations, consultez notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

Le respect de votre vie privée, notre priorité

