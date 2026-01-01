Générateur d'emails IA
Bien plus qu'un simple rédacteur d'emails IA
Des templates prêts à envoyer
Des objets d'email qui captent l'attention
Du contenu conçu pour convertir
Des appels à l'action efficaces inclus
Un design entièrement modifiable
De l'idée a l'email en quelques minutes
Décrivez votre idée
Décrivez votre email en quelques phrases. Lancement, message de bienvenue, promo… Reach s'en charge.
Générez le template
Reach crée instantanément un email complet, avec mise en page, structure, texte et appels à l'action déjà en place.
Personnalisez-le
Modifiez le contenu et les images, ajoutez les éléments visuels de votre marque et réorganisez les sections par glisser-déposer. Une fois que tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer !
Un seul outil pour tous vos emails
Conçu pour les entreprises en pleine croissance
Démarrez en toute simplicité
Tout est prêt. Envoyez votre premier email immédiatement, sans configuration compliquée.
Gardez le contrôle
Modifiez chaque détail et planifiez précisément l'envoi de vos emails.
Un outil qui évolue avec vous
Pas besoin de changer d'outil dans six mois. Lancez-vous à votre rythme et accédez à des fonctionnalités plus avancées à mesure que votre entreprise se développe.
Intégré à Hostinger
Commencez avec Hostinger Reach puis développez votre activité grâce à tout un écosystème d'outils professionnels.
Gagnez du temps
Fini les heures perdues à rédiger vos emails : ils sont générés pour vous, afin que vous puissiez vous consacrer à l'essentiel.
Support expert disponible 24 h/24, 7 j/7
Besoin d'aide ? Notre équipe est disponible à tout moment pour vous guider.
Avec Hostinger Reach, je gère mes prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.
Reach offre un vrai potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes qui apprécient mon art. C'est bien plus personnel que les réseaux sociaux.
Des tarifs qui évoluent avec vos abonnés
Facturé annuellement
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.