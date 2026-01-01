Generador de correos con IA
Más que un escritor de correos con IA
Plantillas listas para enviar
Asuntos que impulsan tus ventas
Texto listo para convertir
CTA inteligentes incluidos
Diseño totalmente editable
De la idea al email en minutos
Describe tu idea
Escribe unas frases sobre tu emails. Un lanzamiento, un mensaje de bienvenida, una oferta: Reach puede crearlos todos.
Genera la plantilla
Reach crea al instante un correo completo con el diseño, la estructura, el texto y las llamadas a la acción ya listos.
Hazla tuya
Ajusta el contenido y los elementos visuales, añade tu imagen de marca, reorganiza las secciones con la función de arrastrar y soltar, ¡y envía cuando esté todo listo!
Una herramienta para cada correo
Diseñado para empresas en crecimiento
Empieza fácil
Todo listo para empezar. Envía tu primer correo al instante, sin necesidad de configuración ni experiencia.
Bajo tu control
Edita cada detalle y elige exactamente cuándo llegan tus emails a tu audiencia.
Listo para escalar
No hace falta que cambies de herramienta en seis meses. Empieza con poco hoy y consigue herramientas potentes a medida que tu negocio despegue.
Integrado en Hostinger
Empieza con Hostinger Reach y crece hacia un ecosistema completo de herramientas de negocios siempre que quieras.
Ahórrate horas
En lugar de pasar horas pensando qué deberían decir tus correos, se crean para ti, liberando tu tiempo para otras cosas.
Soporte por expertos las 24 horas
Recibe ayuda siempre que la necesites: nuestro equipo está siempre listo para guiarte.
Con Hostinger Reach, capto clientes potenciales, segmento y envío sin cambiar de herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.
Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters informativas y crear un club privado de personas interesadas de verdad en mi arte. Es mucho más personal que las redes sociales.
Precios que se adaptan a tus suscriptores
Facturado anualmente
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.