Un générateur d'emails IA vous aide à créer des emails plus rapidement en transformant une courte description en email complet. Plutôt que de partir d'une page blanche, vous obtenez un email prêt à modifier, avec une structure, une mise en page et un texte déjà rédigé. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le contenu et l'objectif de votre email, sans devoir tout écrire de A à Z.