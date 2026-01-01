Generatore email AI
Più di un semplice scrittore di email con AI
Template pronti all'invio
Oggetti dell'email accattivanti
Copy pronta per la conversione
CTA intelligenti incluse
Design completamente modificabile
Dall'idea all'email in pochi minuti
Descrivi la tua idea
Scrivi la tua email in poche frasi. Un lancio, un messaggio di benvenuto, una vendita: Reach può generare contenuti per ogni occasione.
Genera il template
Reach crea all'istante un'email completa con layout, struttura, testo e call to action già pronti.
Dai il tuo tocco personale
Ottimizza i contenuti e gli elementi visivi, aggiungi il tuo brand, riorganizza le sezioni con la funzionalità drag and drop e invia quando sei pronto!
Uno strumento per ogni email
Progettato per le attività in crescita
Inizia in modo semplice
È tutto è pronto per l'uso: invia la tua prima email all'istante, senza bisogno di alcuna configurazione o esperienza.
Mantieni il controllo
Modifica ogni dettaglio e scegli esattamente quando le tue email raggiungeranno il tuo pubblico.
Pronto a scalare
Non avrai bisogno di cambiare strumento tra sei mesi: inizia in piccolo oggi e scopri strumenti potenti man mano che la tua attività decolla.
Integrato in Hostinger
Inizia con Hostinger Reach e trasformalo in un ecosistema completo di strumenti aziendali quando sarai pronto.
Risparmia ore di tempo
Invece di passare ore a pensare a cosa dire nelle email, queste vengono create per te, liberando il tuo tempo per altre cose.
Assistenza professionale 24/7
Ricevi assistenza ogni volta che ne hai bisogno: il nostro team è sempre pronto a guidarti.
Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. Tutto in un unico posto.
Reach ha un potenziale reale. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.
Prezzi che si adattano ai tuoi iscritti
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.