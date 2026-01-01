Generatore email AI

Trasforma un semplice messaggio in un template di email completo con layout, testo e CTA inclusi.

Più di un semplice scrittore di email con AI

Template pronti all'invio

Template pronti all'invio

La maggior parte degli strumenti fornisce solo testo. Hostinger Reach crea template di email completi e pronti per l'invio: otterrai un'email completamente formattata con layout e struttura, così non dovrai occuparti di nulla.

Oggetti dell'email accattivanti

Ogni email ha un oggetto personalizzato in base al tuo obiettivo, così potrai distinguerti nella posta in arrivo.

Copy pronta per la conversione

Reach utilizza strutture collaudate che rendono il tuo messaggio chiaro e facile da interpretare per i lettori.

CTA intelligenti incluse

I pulsanti e le CTA vengono posizionati dove è più probabile che generino risultati.

Design completamente modificabile

Modifica testo, branding, immagini e pulsanti in pochi clic, così le tue email saranno sempre in linea con il tuo stile.
Dall'idea all'email in pochi minuti

Dall'idea all'email in pochi minuti

01

Descrivi la tua idea

Scrivi la tua email in poche frasi. Un lancio, un messaggio di benvenuto, una vendita: Reach può generare contenuti per ogni occasione.

02

Genera il template

Reach crea all'istante un'email completa con layout, struttura, testo e call to action già pronti.

03

Dai il tuo tocco personale

Ottimizza i contenuti e gli elementi visivi, aggiungi il tuo brand, riorganizza le sezioni con la funzionalità drag and drop e invia quando sei pronto!

Uno strumento per ogni email

Email di benvenuto
Newsletter
Email promozionali e di vendita
Lanci di prodotti
Email di re-engagement

Progettato per le attività in crescita

Inizia in modo semplice

È tutto è pronto per l'uso: invia la tua prima email all'istante, senza bisogno di alcuna configurazione o esperienza.

Mantieni il controllo

Modifica ogni dettaglio e scegli esattamente quando le tue email raggiungeranno il tuo pubblico.

Pronto a scalare

Non avrai bisogno di cambiare strumento tra sei mesi: inizia in piccolo oggi e scopri strumenti potenti man mano che la tua attività decolla.

Integrato in Hostinger

Inizia con Hostinger Reach e trasformalo in un ecosistema completo di strumenti aziendali quando sarai pronto.

Risparmia ore di tempo

Invece di passare ore a pensare a cosa dire nelle email, queste vengono create per te, liberando il tuo tempo per altre cose.

Assistenza professionale 24/7

Ricevi assistenza ogni volta che ne hai bisogno: il nostro team è sempre pronto a guidarti.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. Tutto in un unico posto.

Leonardo Amoyr

Imprenditore e creatore di contenuti

Kim Keogh Creates

Reach ha un potenziale reale. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Creativa a tutto tondo | keoghcreates.com

Prezzi che si adattano ai tuoi iscritti

Quanti abbonati hai?
500
1000
2500
5000
10000
50000
71% DI SCONTO
Reach 2500
Scala con automazioni e-commerce e AI avanzata
6,99  € /mese

Fatturato annualmente

2 500 iscritti/mese
17 500 email/mese
30 crediti/mese
Ottieni 12 mesi per 83,88 € (prezzo normale 287,88 €). Rinnova a 7,99 €/mese.
Crea email personalizzate con l'AI
Connettiti al tuo sito web
Pianifica e monitora le campagne email
Imposta email automatiche
Invia email senza il logo Reach
Segmenti di pubblico basati sull'AI
Oggetti smart basati sull'AI
Aumenta le vendite con le automazioni dell'e-commerce
Assistenza clienti prioritaria 24/7
73% DI SCONTO
Reach 1000
Cresci con automazioni email e segmenti di pubblico
2,99  € /mese

Fatturato annualmente

1 000 iscritti/mese
7 000 email/mese
20 crediti/mese
Ottieni 12 mesi per 35,88 € (prezzo normale 131,88 €). Rinnova a 3,99 €/mese.
Crea email personalizzate con l'AI
Connettiti al tuo sito web
Pianifica e monitora le campagne email
Imposta email automatiche
Invia email senza il logo Reach
Segmenti di pubblico basati sull'AI
Oggetti smart basati sull'AI
CONSIGLIATO
67% DI SCONTO
Reach 500
Crea la tua prima campagna email professionale
1,99  € /mese

Fatturato annualmente

500 iscritti/mese
3 500 email/mese
10 crediti/mese
Ottieni 12 mesi per 23,88 € (prezzo normale 71,88 €). Rinnova a 1,99 €/mese.
Crea email personalizzate con l'AI
Connettiti al tuo sito web
Pianifica e monitora le campagne email
Imposta email automatiche
Invia email senza il logo Reach
GRATIS
Provalo gratuitamente
Funzionalità principali per inviare campagne email una tantum
0,00  € /mese

Fatturato annualmente

+3 mensilità gratis

100 iscritti/mese
200 email/mese
0 crediti/mese
Si rinnova a 0,99 €/mese.
Crea, invia e monitora le tue campagne email
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Scelto da milioni di utenti in tutto il mondo

Google
Valutazione
4.8/5
1,237
recensioni
HostAdvice
Valutazione
4.6/5
2,432
recensioni
WpBeginner
Valutazione
4.7
874
recensioni

Domande frequenti sul generatore di email AI

Trova le risposte alle domande più frequenti sul nostro strumento di generazione di email AI.

Cos'è un generatore di email basato sull'AI e perché utilizzarne uno?

Quali tipi di email posso creare con Hostinger Reach?

Posso modificare l'email generata dall'AI?

Sono necessarie competenze tecniche per utilizzare il generatore di email AI?

Quanto costa il generatore di template email AI Reach?

Come vengono utilizzati i miei dati?

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo tu stesso senza rischi, con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Per maggiori informazioni, consulta la nostra politica di rimborso (potrebbero essere applicate esclusioni).

Abbiamo a cuore la tua privacy

