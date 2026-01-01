Generador de emails con IA
Más que un escritor con IA
Plantillas listas para enviar
Asuntos llamativos
Texto efectivo
CTA inteligentes incluidos
Diseño 100% editable
De la idea al mail en minutos
Describí tu idea
Contanos en pocas palabras qué mail querés. Un lanzamiento, un mensaje de bienvenida, un descuento, Reach puede generarlos todos.
Generá la plantilla
Reach crea en instantes un mail completo con el diseño, la estructura, el texto y los llamados a la acción ya incorporados.
Dale tu toque personal
Editá el contenido y la estética, sumá tu marca, reorganizá secciones con drag-and-drop y enviá cuando esté todo listo.
Una herramienta para cada mail
Pensado para negocios en crecimiento
Empezá fácil
Está todo listo. Enviá tu primer email al instante, sin necesidad de configuración ni experiencia previa.
Todo bajo control
Editá cada detalle y elegí exactamente cuándo tus emails llegan a tu audiencia.
Listo para el crecimiento
Olvidate de tener que cambiar de herramienta en 6 meses. Empezá con poco y desbloqueá recursos a medida que tu negocio crece.
Integrado en Hostinger
Empezá con Hostinger Reach con lo básico. Podés sumar herramientas a medida que lo necesites.
Ahorrá horas de tiempo
En vez de pasar horas pensando qué tienen que decir los mails, se generan solos, liberándote tiempo.
Soporte de especialistas 24/7
Obtené ayuda siempre que la necesites. Nuestro equipo está listo para guiarte.
Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y hago el envío sin necesidad de tener que usar varias herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.
Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters y armar una comunidad propia con personas realmente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales.
Precios que se adaptan a tus suscriptores
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio mensual refleja el total del plan dividido por la cantidad de meses contratados.
Podés pagar en hasta 12 cuotas