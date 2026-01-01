Generador de emails con IA

Convertí un prompt simple en una plantilla de email completa con diseño, texto y llamados a la acción incluidos.

Más que un escritor con IA

Plantillas listas para enviar

Plantillas listas para enviar

La mayoría de las herramientas solo te dan texto. Hostinger Reach crea plantillas de email completas y listas para enviar, formateados con diseño y estructura, para que no tengas que diseñar nada ni contratar a alguien.

Asuntos llamativos

Cada mail tiene un asunto adaptado a tu objetivo, para que te destaques en las bandejas de entrada.

Texto efectivo

Reach utiliza estructuras efectivas que hacen que tu mensaje sea claro, fácil de entender y genere conversiones.

CTA inteligentes incluidos

Los botones y los llamados a la acción se ubican donde es más probable que generen resultados.

Diseño 100% editable

Editá texto, branding, imágenes y botones en pocos clics, para que tus mails siempre coincidan con tu estilo.
Plantillas listas para enviar

De la idea al mail en minutos

01

Describí tu idea

Contanos en pocas palabras qué mail querés. Un lanzamiento, un mensaje de bienvenida, un descuento, Reach puede generarlos todos.

02

Generá la plantilla

Reach crea en instantes un mail completo con el diseño, la estructura, el texto y los llamados a la acción ya incorporados.

03

Dale tu toque personal

Editá el contenido y la estética, sumá tu marca, reorganizá secciones con drag-and-drop y enviá cuando esté todo listo.

Una herramienta para cada mail

Mails de bienvenida
Newsletters
Mails promocionales y de ventas
Lanzamientos de productos
Mails para reactivar clientes

Pensado para negocios en crecimiento

Empezá fácil

Está todo listo. Enviá tu primer email al instante, sin necesidad de configuración ni experiencia previa.

Todo bajo control

Editá cada detalle y elegí exactamente cuándo tus emails llegan a tu audiencia.

Listo para el crecimiento

Olvidate de tener que cambiar de herramienta en 6 meses. Empezá con poco y desbloqueá recursos a medida que tu negocio crece.

Integrado en Hostinger

Empezá con Hostinger Reach con lo básico. Podés sumar herramientas a medida que lo necesites.

Ahorrá horas de tiempo

En vez de pasar horas pensando qué tienen que decir los mails, se generan solos, liberándote tiempo.

Soporte de especialistas 24/7

Obtené ayuda siempre que la necesites. Nuestro equipo está listo para guiarte.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y hago el envío sin necesidad de tener que usar varias herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters y armar una comunidad propia con personas realmente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustradora y creativa integral | keoghcreates.com

Precios que se adaptan a tus suscriptores

¿Cuantos suscriptores tenés?
500
1000
2500
5000
10000
50000
73% OFF
Reach 2500
Crecé con automatizaciones de ecommerce y una IA avanzada
AR$  14.999,00 /mes

Facturado anualmente

2 500 suscriptores por mes
17 500 emails por mes
30 créditos por mes
Obtené 12 meses por AR$ 179.988,00 (precio regular: AR$ 673.188,00). Se renueva a AR$ 18.699,00/mes.
Creá emails con tu marca con IA
Conectá tu sitio web
Programá y rastreá campañas de email
Configurá mails automatizados
Sin logo de Reach en tus emails
Audiencias segmentadas con IA
Asuntos de email inteligentes con IA
Vendé más gracias a las automatizaciones de ecommerce
Soporte prioritario 24/7
73% OFF
Reach 1000
Progresá con automatizaciones de email y audiencias segmentadas
AR$  6.699,00 /mes

Facturado anualmente

1 000 suscriptores por mes
7 000 emails por mes
20 créditos por mes
Obtené 12 meses por AR$ 80.388,00 (precio regular: AR$ 298.788,00). Se renueva a AR$ 8.299,00/mes.
Creá emails con tu marca con IA
Conectá tu sitio web
Programá y rastreá campañas de email
Configurá mails automatizados
Sin logo de Reach en tus emails
Audiencias segmentadas con IA
Asuntos de email inteligentes con IA
RECOMENDADO
74% OFF
Reach 500
Creá tu primera campaña de email profesional
AR$  3.299,00 /mes

Facturado anualmente

500 suscriptores por mes
3 500 emails por mes
10 créditos por mes
Obtené 12 meses por AR$ 39.588,00 (precio regular: AR$ 149.988,00). Se renueva a AR$ 4.199,00/mes.
Creá emails con tu marca con IA
Conectá tu sitio web
Programá y rastreá campañas de email
Configurá mails automatizados
Sin logo de Reach en tus emails
GRATIS
Probalo gratis
Funciones principales para enviar campañas de email puntuales
AR$  0,00 /mes

Facturado anualmente

+3 mes(es) gratis

100 suscriptores por mes
200 emails por mes
0 créditos por mes
Se renueva a AR$ 2.099,00/mes.
Create, send and track your email campaigns
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio mensual refleja el total del plan dividido por la cantidad de meses contratados.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Millones de usuarios en todo el mundo confían en nosotros

Google
Puntaje:
4.8/5
1,237
opiniones
HostAdvice
Puntaje:
4.6/5
2,432
opiniones
WpBeginner
Puntaje:
4.7
874
opiniones

Preguntas frecuentes sobre el generador de emails con IA

Encontrá respuesta a las dudas más comunes sobre el generador de emails con IA

¿Qué es un generador de mails con IA y cuáles son sus ventajas?

¿Qué tipo de mails puedo crear con Hostinger Reach?

¿Puedo editar el mail generado por IA?

¿Necesito algún conocimiento técnico para usar el generador de mails con IA?

¿Cuánto cuesta Reach, el generador de emails con IA?

¿Cómo se usan mis datos?

Tenés 30 días de garantía de devolución

Probalo sin compromiso: si algo no te convence, tenemos 30 días de garantía de devolución del dinero. Para más información, consultá nuestra política de reembolso (pueden aplicarse excepciones).

Protejemos tu privacidad

