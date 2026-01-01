Gerador de e-mails com IA

Transforme um simples comando em um modelo de e-mail completo, com layout, texto e chamadas para ação (CTAs) incluídos.

Mais do que um gerador de e-mails com IA

Modelos prontos para envio

Diferente de outras ferramentas que entregam apenas o texto, a Hostinger Reach cria e-mails completos e prontos para o envio. Você recebe o layout, a estrutura e o conteúdo totalmente formatados, sem a necessidade de começar nada do zero.

Assuntos de e-mail que chamam atenção

Cada e-mail já vem com um título personalizado para garantir que você se destaque na caixa de entrada.

Conteúdo otimizado para conversão

A Reach utiliza estruturas para facilitar a leitura e incentivar seus clientes a clicarem.

CTAs inteligentes incluídos

Os botões e as chamadas para ação (CTAs) são posicionados onde há maior probabilidade de gerar resultados.

Design totalmente personalizável

Personalize tudo em poucos cliques. Edite textos, cores, imagens e botões para que seus e-mails fiquem sempre com a sua identidade.
Dê vida à sua ideia de e-mail em minutos

01

Descreva sua ideia

Descreva seu e-mail em poucas frases. Um lançamento, uma mensagem de boas-vindas, uma oferta de venda – a Reach pode gerar todos eles.

02

Crie o modelo

Com a Reach, seu e-mail nasce pronto. Layout, estrutura, conteúdo e CTAs criados instantaneamente para você economizar tempo.

03

Personalize do seu jeito

Edite o conteúdo e os elementos visuais, adicione sua marca, reorganize as seções arrastando e soltando e envie quando estiver pronto!

Uma ferramenta para cada e-mail

E-mails de boas-vindas
Newsletters
E-mails promocionais e de vendas
Lançamentos de produtos
E-mails de reengajamento

Criado para empresas em expansão

Comece pelo básico

Tudo pronto por aqui. Envie seu primeiro e-mail agora mesmo, sem configurações complexas ou experiência anterior.

Mantenha o controle

Edite cada detalhe e escolha exatamente quando seus e-mails chegarão ao seu público.

Pronto para escalar

Comece pequeno hoje e desbloqueie recursos poderosos conforme seu negócio cresce, sem precisar trocar de ferramenta daqui a alguns meses.

Criado dentro da Hostinger

Comece com a Hostinger Reach e evolua para um ecossistema completo de ferramentas de negócios quando estiver pronto.

Economize horas do seu tempo

Em vez de passar horas pensando no conteúdo dos e-mails, eles são criados automaticamente para você, assim você pode usar seu tempo para outras atividades.

Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana

Receba respostas da nossa equipe de suporte sempre que precisar de ajuda.

Leonardo Amoyr

Com a Hostinger Reach, eu coleto leads, categorizo e envio sem precisar alternar entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.

Leonardo Amoyr

Empreendedor e criador de conteúdo

Kim Keogh Creates

A Reach tem um potencial incrível. Posso enviar newsletters e criar um grupo privado de pessoas que realmente se interessam em minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Designer criativa | keoghcreates.com

Preços que acompanham o crescimento dos seus assinantes

Quantos assinantes você tem?
500
1000
2500
5000
10000
50000
73% OFF
Reach 2500
Expanda seus negócios com automações de e-commerce e IA avançada
R$  39,99 /mês

Cobrado anualmente

2 500 assinantes/mês
17 500 emails/mês
30 créditos/mês
12 meses por apenas R$ 479,88 (preço normal R$ 1.799,88). Renovação por R$ 49,99/mês.
Crie e-mails personalizados com IA
Conecte-se ao seu site
Agende e acompanhe campanhas de e-mail
Configure e-mails automatizados
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Segmentos de público com tecnologia de IA
Assuntos inteligentes com IA
Aumente as vendas com automações de loja virtual
Suporte prioritário 24h
73% OFF
Reach 1000
Cresça com automações de e-mail e segmentos de público
R$  17,99 /mês

Cobrado anualmente

1 000 assinantes/mês
7 000 emails/mês
20 créditos/mês
12 meses por apenas R$ 215,88 (preço normal R$ 791,88). Renovação por R$ 21,99/mês.
Crie e-mails personalizados com IA
Conecte-se ao seu site
Agende e acompanhe campanhas de e-mail
Configure e-mails automatizados
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Segmentos de público com tecnologia de IA
Assuntos inteligentes com IA
RECOMENDADO
73% OFF
Reach 500
Crie sua primeira campanha de e-mail profissional
R$  8,99 /mês

Cobrado anualmente

500 assinantes/mês
3 500 emails/mês
10 créditos/mês
12 meses por apenas R$ 107,88 (preço normal R$ 395,88). Renovação por R$ 10,99/mês.
Crie e-mails personalizados com IA
Conecte-se ao seu site
Agende e acompanhe campanhas de e-mail
Configure e-mails automatizados
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
GRÁTIS
Experimente grátis
Recursos principais para enviar campanhas de e-mail avulsas
R$  0,00 /mês

Cobrado anualmente

+3 meses grátis

100 assinantes/mês
200 emails/mês
0 créditos/mês
Renovação por R$ 5,99/mês.
Crie, envie e acompanhe suas campanhas de e-mail
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Aprovada por milhões de usuários no mundo todo

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre o gerador de e-mails com IA

Encontre respostas para as perguntas frequentes sobre nosso gerador de e-mails com IA.

O que é um gerador de e-mails com IA e por que usar um?

Que tipos de e-mails posso criar com a Hostinger Reach?

Posso editar o e-mail gerado por IA?

Preciso de alguma habilidade técnica para gerar e-mail com IA?

Qual o preço da IA para escrever e-mail?

Como meus dados são utilizados?

30 dias para pedir reembolso

Experimente você mesmo, sem riscos, com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte nossa política de reembolso (podem haver exceções).

A sua privacidade é muito importante para nós

