Gerador de e-mails com IA

Dê vida à sua ideia de e-mail em minutos
Descreva sua ideia
Descreva seu e-mail em poucas frases. Um lançamento, uma mensagem de boas-vindas, uma oferta de venda – a Reach pode gerar todos eles.
Crie o modelo
Com a Reach, seu e-mail nasce pronto. Layout, estrutura, conteúdo e CTAs criados instantaneamente para você economizar tempo.
Personalize do seu jeito
Edite o conteúdo e os elementos visuais, adicione sua marca, reorganize as seções arrastando e soltando e envie quando estiver pronto!
Uma ferramenta para cada e-mail
Criado para empresas em expansão
Comece pelo básico
Tudo pronto por aqui. Envie seu primeiro e-mail agora mesmo, sem configurações complexas ou experiência anterior.
Mantenha o controle
Edite cada detalhe e escolha exatamente quando seus e-mails chegarão ao seu público.
Pronto para escalar
Comece pequeno hoje e desbloqueie recursos poderosos conforme seu negócio cresce, sem precisar trocar de ferramenta daqui a alguns meses.
Criado dentro da Hostinger
Comece com a Hostinger Reach e evolua para um ecossistema completo de ferramentas de negócios quando estiver pronto.
Economize horas do seu tempo
Em vez de passar horas pensando no conteúdo dos e-mails, eles são criados automaticamente para você, assim você pode usar seu tempo para outras atividades.
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Receba respostas da nossa equipe de suporte sempre que precisar de ajuda.
Com a Hostinger Reach, eu coleto leads, categorizo e envio sem precisar alternar entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.
A Reach tem um potencial incrível. Posso enviar newsletters e criar um grupo privado de pessoas que realmente se interessam em minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.
Preços que acompanham o crescimento dos seus assinantes
Cobrado anualmente
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x