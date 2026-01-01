AI-e-mailgenerator
Meer dan een AI-gestuurde e-mailschrijver
Kant-en-klare sjablonen
Pakkende onderwerpregels
Converteerbaar exemplaar
Slimme CTA's inbegrepen
Volledig bewerkbaar ontwerp
Van idee tot e-mail in enkele minuten.
Beschrijf je idee
Beschrijf je e-mail in een paar zinnen. Een lancering, een welkomstbericht, een aanbieding – Reach kan ze allemaal genereren.
Genereer de sjabloon
Met Reach creëer je direct een complete e-mail met lay-out, structuur, tekst en call-to-actions.
Maak het van jou
Verfijn de inhoud en de afbeeldingen, voeg je huisstijl toe, herschik de secties met slepen en neerzetten en verstuur het zodra het klaar is!
Ontworpen voor groeiende bedrijven
Begin eenvoudig.
Alles is klaar voor gebruik. Verstuur direct je eerste e-mail, zonder installatie of ervaring.
Houd de controle
Bewerk elk detail en kies precies wanneer uw e-mails uw doelgroep bereiken.
Klaar om op te schalen
Je hoeft na zes maanden niet van tools te wisselen. Begin vandaag klein en ontgrendel krachtige tools naarmate je bedrijf groeit.
Geïntegreerd in Hostinger
Begin met Hostinger Reach en groei uit naar een compleet ecosysteem van zakelijke tools wanneer je er klaar voor bent.
Bespaar uren tijd
In plaats van urenlang na te denken over de inhoud van je e-mails, worden ze automatisch voor je geschreven, waardoor je tijd overhoudt voor andere dingen.
24/7 deskundige ondersteuning
Krijg hulp wanneer je die nodig hebt – ons team staat altijd klaar om je te begeleiden.
Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.
Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.
Een prijsstrategie die meegroeit met je abonnees.
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.