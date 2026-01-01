AI-e-mailgenerator

Verander een simpele vraag in een complete e-mailtemplate met opmaak, tekst en call-to-actions.

Meer dan een AI-gestuurde e-mailschrijver

Kant-en-klare sjablonen

Kant-en-klare sjablonen

De meeste tools leveren alleen tekst. Hostinger Reach maakt complete, direct te versturen e-mailtemplates. Je krijgt een volledig opgemaakte e-mail met lay-out en structuur, zodat je zelf niets hoeft te ontwerpen.

Pakkende onderwerpregels

Elke e-mail heeft een onderwerpregel die is afgestemd op uw doel, zodat u opvalt in de inbox.

Converteerbaar exemplaar

Reach maakt gebruik van beproefde structuren die uw boodschap helder en gemakkelijk leesbaar maken, zodat lezers er direct actie op kunnen ondernemen.

Slimme CTA's inbegrepen

Knoppen en call-to-actions worden geplaatst waar ze de grootste kans op resultaat hebben.

Volledig bewerkbaar ontwerp

Bewerk tekst, huisstijl, afbeeldingen en knoppen met slechts een paar klikken, zodat uw e-mails altijd perfect bij uw stijl passen.
Kant-en-klare sjablonen

Van idee tot e-mail in enkele minuten.

01

Beschrijf je idee

Beschrijf je e-mail in een paar zinnen. Een lancering, een welkomstbericht, een aanbieding – Reach kan ze allemaal genereren.

02

Genereer de sjabloon

Met Reach creëer je direct een complete e-mail met lay-out, structuur, tekst en call-to-actions.

03

Maak het van jou

Verfijn de inhoud en de afbeeldingen, voeg je huisstijl toe, herschik de secties met slepen en neerzetten en verstuur het zodra het klaar is!

Eén tool voor elke e-mail

Welkomstmails
Nieuwsbrieven
Promotionele en verkoopmails
Productlanceringen
E-mails met uitnodigingen voor evenementen
Heractiveringsmails
Verwijzingsmails

Ontworpen voor groeiende bedrijven

Begin eenvoudig.

Alles is klaar voor gebruik. Verstuur direct je eerste e-mail, zonder installatie of ervaring.

Houd de controle

Bewerk elk detail en kies precies wanneer uw e-mails uw doelgroep bereiken.

Klaar om op te schalen

Je hoeft na zes maanden niet van tools te wisselen. Begin vandaag klein en ontgrendel krachtige tools naarmate je bedrijf groeit.

Geïntegreerd in Hostinger

Begin met Hostinger Reach en groei uit naar een compleet ecosysteem van zakelijke tools wanneer je er klaar voor bent.

Bespaar uren tijd

In plaats van urenlang na te denken over de inhoud van je e-mails, worden ze automatisch voor je geschreven, waardoor je tijd overhoudt voor andere dingen.

24/7 deskundige ondersteuning

Krijg hulp wanneer je die nodig hebt – ons team staat altijd klaar om je te begeleiden.

Leonardo Amoyr

Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.

Leonardo Amoyr

Ondernemer & content creator

Kim Keogh Creates

Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.

Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround creatief | keoghcreates.com

Een prijsstrategie die meegroeit met je abonnees.

Hoeveel abonnees heb je?
500
1000
2500
5000
10000
50000
71% KORTING
Reach 2500
Schaal op met e-commerce-automatisering en geavanceerde AI.
6,99  € /mnd

Jaarlijks gefactureerd

2 500 abonnees/maand
17 500 e-mails/maanden
30 credits/maand
Krijg 12 maanden voor 83,88 € (normale prijs 287,88 €). Verlengbaar voor 7,99 €/mnd.
Maak e-mails in je eigen huisstijl met behulp van AI.
Verbinden met uw website
Plan en volg e-mailcampagnes
Stel geautomatiseerde e-mails in
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
AI-gestuurde doelgroepsegmenten
Slimme AI-onderwerpregels
Verhoog uw omzet met e-commerce automatisering.
Premium 24/7 klantenondersteuning
73% KORTING
Reach 1000
Groei met e-mailautomatisering en doelgroepsegmentatie.
2,99  € /mnd

Jaarlijks gefactureerd

1 000 abonnees/maand
7 000 e-mails/maanden
20 credits/maand
Krijg 12 maanden voor 35,88 € (normale prijs 131,88 €). Verlengbaar voor 3,99 €/mnd.
Maak e-mails in je eigen huisstijl met behulp van AI.
Verbinden met uw website
Plan en volg e-mailcampagnes
Stel geautomatiseerde e-mails in
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
AI-gestuurde doelgroepsegmenten
Slimme AI-onderwerpregels
AANBEVOLEN
67% KORTING
Reach 500
Maak je eerste professionele e-mailcampagne.
1,99  € /mnd

Jaarlijks gefactureerd

500 abonnees/maand
3 500 e-mails/maanden
10 credits/maand
Krijg 12 maanden voor 23,88 € (normale prijs 71,88 €). Verlengbaar voor 1,99 €/mnd.
Maak e-mails in je eigen huisstijl met behulp van AI.
Verbinden met uw website
Plan en volg e-mailcampagnes
Stel geautomatiseerde e-mails in
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
VRIJ
Probeer gratis
Kernfuncties voor het versturen van eenmalige e-mailcampagnes
0,00  € /mnd

Jaarlijks gefactureerd

100 abonnees/maand
200 e-mails/maanden
0 credits/maand
Wordt verlengd voor 0,99 €/mnd.
Maak, verstuur en volg je e-mailcampagnes.
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Veelgestelde vragen over AI-e-mailgenerator

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze AI-tool voor het genereren van e-mailadressen.

Wat is een AI-e-mailgenerator en waarom zou je er een gebruiken?

Welke soorten e-mails kan ik maken met Hostinger Reach?

Kan ik de door AI gegenereerde e-mail bewerken?

Heb ik technische vaardigheden nodig om een AI-e-mailgenerator te gebruiken?

Wat kost de Reach AI e-mailgenerator?

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het zelf zonder risico, met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Voor meer informatie, bekijk ons restitutiebeleid (uitzonderingen kunnen van toepassing zijn).

