Start je e-mailmarketing sneller met AI
AI e-mailbouwer
Begin niet vanaf nul. Beschrijf je idee en ontvang binnen seconden een professionele e-mail die je zelf volledig kunt bewerken.
AI-gestuurde segmentatie
Chat met AI om je doelgroep te beschrijven en ontvang direct een kant-en-klare groep, gebaseerd op hun details en activiteit.
Slimme onderwerpssuggesties
Verhoog je openratio's met AI-onderwerpregels die direct de aandacht trekken en perfect bij je e-mail passen.
Hoeveel abonnees heb je?
Maandelijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
Jaarlijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
Probeer gratis
Tot 100 unieke abonnees per maand
De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.
Met Hostinger Reach verzamel, segmenteer en verstuur ik leads zonder dat ik verschillende tools hoef te gebruiken. Alles staat op één plek.
Reach heeft echt potentieel. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een privéclub opbouwen met mensen die oprecht in mijn kunst geïnteresseerd zijn – veel persoonlijker dan social media.
Prachtige AI e-mails vanuit één enkele prompt
Al jouw contacten op één plek
Synchroniseer contacten vanuit Website Bouwer
Importeer contacten met de WordPress plug-in
E-mailmarketing, zonder gedoe
Domeinverbinding met 1 klik
Heb je al een domein bij Hostinger? Je bent met één klik verbonden.
Welkomstmails
Laat nieuwe contacten zich meteen welkom voelen. Gebruik onze template voor automatische welkomstmails om direct vertrouwen op te bouwen.
Altijd on-brand
Stel je logo, kleuren en bedrijfsgegevens in en voer ze eenmalig in. Deze worden vervolgens automatisch toegepast op alle e-mails.
E-mailplanning
Plan je campagnes van tevoren en verstuur e-mails precies wanneer het ertoe doet: voor productlanceringen, aankondigingen of tijdgevoelige aanbiedingen.
Eenvoudige e-mailautomatiseringen
Kies een kant-en-klare e-mail automatisering template om drip-campagnes of follow-ups te versturen, zonder handmatig werk.