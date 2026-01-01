Hostinger Reach is ontworpen met het oog op eenvoud, snelheid en resultaten – ervaring met ontwerpen of marketing is niet nodig. In tegenstelling tot de meeste e-mailtools, draait Reach om de AI-gestuurde template-ontwerper. Of het nu gaat om een productlancering, een speciale aanbieding, of een nieuwsbrief update, Reach ontwerpt direct een professionele, mobielvriendelijke e-mail. Het schrijft niet alleen de content voor je, maar het stelt ook de beste lay-out voor je bericht voor en slaat je stijlinstellingen op, zodat je nooit helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Elke template kan worden aangepast, zodat jouw e-mails de uitstraling en stijl van jouw merk weerspiegelen. En omdat de templates zijn ontwikkeld op basis van bewezen best practices, zijn ze geoptimaliseerd op leesbaarheid, toegankelijkheid en betrokkenheid van de lezer.

Reach is volledig geïntegreerd met de rest van het Hostinger productassortiment. Je kunt een professioneel domein en zakelijk e-mailadres instellen, waarmee je e-mails vanuit jouw eigen merkadres kunt versturen. Op die manier bouw je vertrouwen op bij je publiek en verbeter je de afleverbaarheid van je e-mails.