Een uniek AI logo maken met de Logo Maker van Hostinger

Ga maar rustig achterover zitten - onze AI genereert binnen enkele minuten een op maat gemaakt logo voor je merk. Vergroot je naamsbekendheid met een professioneel logo-ontwerp.
Je eigen logo maken in 4 stappen

Met de Logo Maker van Hostinger kun je binnen een paar minuten een professioneel logo ontwerpen.

1. Voer je merknaam in

Begin met het invoeren van je bedrijfsnaam en slogan.

2. Omschrijf je ideale logo

Vertel de online logo generator wat er in je persoonlijke logo-ontwerp opgenomen moet worden.

3. Kies een ontwerp

Kies je favoriete logo uit de door AI gegenereerde logostijlen en pas het naar wens aan.

4. Download je logo

Download de logobestanden in hoge resolutie en je logo is klaar voor gebruik.
Een Logo Maken als een professionele ontwerper

De Logo Maker van Hostinger is alles wat je nodig hebt om je droomlogo te maken. Breng je merk razendsnel online, zonder de hulp van een ontwerper.

Unieke logo ontwerpen

Laat een sterke indruk achter op je publiek met een origineel logo. Hoe 'out-of-the-box' je idee ook is, onze AI-tool creëert een origineel, verfijnd ontwerp.

Onbeperkt aanbod

Laat het zware werk maar over aan onze AI. Of je het ontwerp nu nodig hebt voor een persoonlijk of commercieel project, de Logo Maker genereert tientallen stijlen waaruit je kunt kiezen.
Geen ontwerpvaardigheden nodig

Met de Logo Maker van Hostinger is een logo ontwerpen snel en intuïtief. Voer je bedrijfsgegevens en logobeschrijving in en kies je nieuwe bedrijfslogo.

In enkele minuten een prachtig logo

Bespaar jezelf de moeite en het geld van het inhuren van een ontwerper en ga direct aan de slag. In een paar klikken heb je een persoonlijk logo dat je meteen kunt gebruiken voor je website, visitekaartjes, sociale profielen en meer.
Geef je merk de professionele uitstraling die het verdient

Wij geven om jouw privacy

