Gratis domeinnaam

Een domeinnaam is het adres van je site, bestaande uit een websitenaam en een domeinextensie. Met een domeinnaam kun je makkelijker online navigeren, omdat je anders een IP-adres zou moeten gebruiken.

Een domeinextensie is het laatste deel van de domeinnaam en komt meteen na de punt. Ze kunnen generiek zijn, zoals .com, .net of .online, of het doel of de locatie van de site specificeren, zoals .store, .edu of .co.uk.