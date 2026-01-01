Gratis domeinnaam
Voer je gewenste naam in en meld je aan voor 12 maanden webhosting om een gratis website-domeinnaam te krijgen.
Privacybescherming is gratis inbegrepen bij elk in aanmerking komend domein
Begin je reis met een gratis domein
Koop een Premium of Business Shared Hosting-jaarplan en ontvang het eerste jaar gratis een premium topleveldomein-extensie.
Profiteer van premium functies
De twee basisprincipes van een krachtige online aanwezigheid: een goede domeinnaam en snelle webhosting. Registreer je bij Hostinger en krijg alle tools die je nodig hebt.
Krijg het perfecte domein
Onze gratis domeinnamen bevatten de populairste domeinnaamextensies. Kies het meest geschikte domein voor je website en begin vandaag nog aan je online reis.
Kies een webhostingplan
Kies een webhostingplan en ontvang een gratis domeinnaam voor je website.
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99 € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Premiumvoordelen:
Gratis domein voor 1 jaar
Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Migreer je site gratis en zonder downtime
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99 € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web appsNIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Alles in Premium, plus:
Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPressGRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99 € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Premiumvoordelen:
Gratis domein voor 1 jaar
Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Migreer je site gratis en zonder downtime
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99 € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web appsNIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Alles in Premium, plus:
Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPressGRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
24/7 deskundige ondersteuning
Ons team van experts staat op elk moment van de dag klaar om je te helpen. Of het nu gaat om het instellen van je gratis domein, het maken van een domein-gebaseerd e-mailaccount, of over webhosting in het algemeen, wij helpen je met elk mogelijk probleem.
Betrouwbare webhosting
Onze webhostingplannen zijn inclusief gratis domeinregistratie, Website Bouwer, regelmatige back-ups, onbeperkte bandbreedte en een 99,9% uptimegarantie. Zo kun jij je richten op het bouwen van je website of het uitbreiden van je online bedrijf.
Gratis zakelijke e-mail
Vergroot je online aanwezigheid door je bedrijfsnaam te gebruiken in je e-mailadres. Voltooi de gratis domeinregistratie en maak een persoonlijk e-mailaccount voor je bedrijf.
Gratis domein FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze gratis domeinen.