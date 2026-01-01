Ontvang professionele e-mail van Google Workspace

Bouw vertrouwen op bij klanten met op maat gemaakte zakelijke e-mails. Verbeter de samenwerking binnen teams met vertrouwde tools zoals Google Docs, Sheets en Slides.
vanaf
6,99  € /mnd
22% KORTING
Starter Google Workspace
6,99  € /mnd
Voor 12 maanden. Wordt verlengd voor 6,99 €/mnd voor een termijn van 12 maanden.
Veilige zakelijke e-mail op maat, you@your-company.com
30 GB opslag per mailbox
100 deelnemer videovergaderingen
Beveiligings- en beheercontroles
Standaard ondersteuning
Afspraakboekingspagina's
E-mailindelingen en samenvoegen
MEEST POPULAIR
28% KORTING
Standaard Google Workspace
12,99  € /mnd
Voor 12 maanden. Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor een termijn van 12 maanden.
Veilige zakelijke e-mail op maat, you@your-company.com
2 TB opslag per mailbox
150 deelnemer videovergaderingen + opname, ruisonderdrukking
Beveiligings- en beheercontroles
Standaard ondersteuning
Afspraakboekingspagina's
E-mailindelingen en samenvoegen
0% KORTING
Plus Google Workspace
19,99  € /mnd
Voor 12 maanden. Wordt verlengd voor 19,99 €/mnd voor een termijn van 12 maanden.
Veilige zakelijke e-mail op maat, you@your-company.com
5 TB opslag per mailbox
500 deelnemer videovergaderingen + opname, ruisonderdrukking
Verbeterde beveiligings- en beheercontroles, waaronder Vault en geavanceerd endpoint beheer
Standaard ondersteuning
Afspraakboekingspagina's
E-mailindelingen en samenvoegen
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Profiteer van nieuwe beheerdersfuncties, geen advertenties en uw eigen gepersonaliseerde professionele adressen. Vervang @gmail.com door sales@examples.com.
Kies Gmail voor jouw bedrijf

Vergader veilig met je team, waar je ook bent, via videoconferencing van hoge kwaliteit op basis van Google’s krachtige infrastructuur.
Blijf in contact met je team vanaf elke plek

Werk in realtime samen aan bestanden, organiseer vliegensvlug vergaderingen en ontvang deadlines en agendameldingen. Met Google Workspace heb je alles bij de hand om efficiënt te werken.
Werk sneller. Werk slimmer

Het machinale leermodel van Gmail blokkeert 99,9% van alle spam, phishing en malware die in jouw inbox belandt. Dit maakt Google Workspace een veilige werkplek.
Ontworpen om jou te beschermen tegen bedreigingen

Google Workspace FAQ

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over Google Workspace

Wat is Google Workspace?

Wat is het verschil tussen G Suite en Google Workspace?

Wat krijg ik bij Google Workspace?

Hoe meld ik me aan voor Google Workspace?

Wanneer moet ik voor Google Workspace kiezen?

Welk Workspacepakket bieden jullie aan?

