Zet klikken om in klanten met een link in bio

Maak een persoonlijke link-in-bio-pagina en toon je sites, socials en content. Zo vinden je volgers moeiteloos alles wat je deelt.
30-dagen-geld-terug-garantie
Zet klikken om in klanten met een link in bio

Zet je passie om in winst

Verbind je volgers met jouw online wereld via één simpele link in je sociale media profielen. Deel je socials, verkoop met gemak, en laat je merk groeien
Bouw je merk op

Bouw je merk op

Bepaal zelf hoe je website eruitziet en aanvoelt. Pas elk detail aan met onze intuïtieve drag-and-drop-editor en lanceer je site op een domein dat bij jouw merk past.

Groei met slimme marketing

Groei met slimme marketing

Benut het volledige potentieel van je link in bio met ingebouwde SEO, analytics, e-mailregistratie en marketingintegraties.

Verkoop wat je wilt

Verkoop wat je wilt

Deel fysieke producten, digitale downloads, coachinggesprekken, affiliates, print-on-demand merchandise. Je link in bio is ontworpen om te converteren.

Gebouwd om te schalen voorbij een biolink

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premium voordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Laat je verkeer groeien met marketingintegraties
Boost je zichtbaarheid met geavanceerde SEO voor Google en AI-zoekopdrachten
Start een blog om updates te delen en contact te maken met je volgers
Toon je nieuwste posts en voeg je Instagram-feed toe
Betrek je community met onze WhatsApp-chatwidget
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
Sneller lanceren met professionele link-in-bio-templates
Pas je template aan met drag-and-drop-tools
Vergroot je bereik door e-mailadressen te verzamelen met ingebouwde formulieren
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Voeg een onbeperkt aantal links aan je link-in-bio-pagina toe
Volg prestaties met ingebouwde analyses
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten, plan afspraken en verzamel donaties
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premium voordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Laat je verkeer groeien met marketingintegraties
Boost je zichtbaarheid met geavanceerde SEO voor Google en AI-zoekopdrachten
Start een blog om updates te delen en contact te maken met je volgers
Toon je nieuwste posts en voeg je Instagram-feed toe
Betrek je community met onze WhatsApp-chatwidget
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
Sneller lanceren met professionele link-in-bio-templates
Pas je template aan met drag-and-drop-tools
Vergroot je bereik door e-mailadressen te verzamelen met ingebouwde formulieren
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Voeg een onbeperkt aantal links aan je link-in-bio-pagina toe
Volg prestaties met ingebouwde analyses
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten, plan afspraken en verzamel donaties
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Maak een link in bio in 3 stappen

1. Kies je bio site template

1. Kies je bio site template

Blader door onze link in bio templates en kies er één die bij jouw persoonlijke merk of bedrijf past.

2. Voeg je links toe en personaliseer

Bewaar al je producten, inhoud en links op één plek en werk ze op elke gewenst moment bij. Gebruik de drag-and-drop-editor om kleuren, lettertypen en afbeeldingen aan te passen en voeg vervolgens alle gewenste extra's toe.

3. Ga online

Kies gratis je eigen domein en publiceer je link in bio direct. Voeg hem toe aan je sociale netwerken en begin klikken om te zetten in klanten.
1. Kies je bio site template

De link die met je meegroeit

Ga snel van start met een gepersonaliseerde link in bio die je op elk gewenst moment kunt uitbreiden tot een volledige website. Verkoop producten, deel content, publiceer een blog – alles is ingebouwd en klaar voor gebruik.

Onbeperkte schaalbaarheid

Voeg eenvoudig pagina's en secties toe wanneer je bedrijf groeit, en gebruik AI om het ontwerp in een paar seconden te updaten.

Geïntegreerde webshop

Voeg tot 600 producten toe, accepteer meer dan 100 betaalmethoden, en verdien meer, zonder verborgen transactiekosten.

Ingebouwd blog

Deel inzichten, bouw vertrouwen op en vergroot je zichtbaarheid met blogposts. Klaar om direct te publiceren op je bio site.

AI-tools suite

Ingebouwde AI die helpt om beter en sneller te bouwen. Maak op maat gemaakte teksten, ontwerp professionele visuals en optimaliseer elke pagina met slimme SEO-tools.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

Maak een link in bio website

Begin vandaag nog, het is makkelijker dan je denkt met Hostinger link in bio tool

Link in bio maken FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over het maken van een link in bio website met Hostinger.

Wat is een link in bio of een bio site?

Wat betekent “link in bio” op Instagram, TikTok of Facebook?

Hoe voeg ik een link in bio toe?

Wat zijn de voordelen van een bio site?

Hoe maak ik een link in bio?

Wat kan ik naar mijn bio site linken?

Waarin verschilt de link in bio tool van Hostinger van andere tools, zoals Linktree?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.