Hostinger Reach on lihtne, kiire ja tulemuslik – vaja ei lähe disaini- ega turunduskogemust. Erinevalt enamikest e-posti tööriistadest on Reachi keskmeks AI-põhine mallilooja. Ükskõik, kas käivitad toodet, eripakkumist või uuendad uudiskirja, see loob kohe professionaalse, mobiilisõbraliku e-kirja. Lisaks sinu eest sisu kirjutamisele soovitab see ka sõnumite jaoks parimat paigutust ja salvestab stiilisätted, et sa ei alustaks kunagi nullist.

Iga mall on kohandatav, et e-kiri peegeldaks su brändi välimust, olemust ja häält. Kuna mallid koostatakse parimaid praktikaid silmas pidades, on need optimeeritud loetavuse, ligipääsetavuse ja lugeja kaasamise jaoks.

Reach on tihedalt integreeritud ülejäänud Hostingeri tootevalikusse. Võid seadistada professionaalse domeeni ja ettevõtte e-posti aadressi, et saata e-kirju oma bränditud aadressilt, luues publikuga usaldusliku suhte ning parandades e-kirjade tarnitavust.