Domínios personalizados
Garanta seu domínio personalizado hoje mesmo
O que é um domínio personalizado?
Por que eu deveria ter um domínio personalizado?
Tenha um e-mail profissional
Pare de usar aquele e-mail genérico antigo. Usar um e-mail com seu próprio domínio, como contato@seunome.com, é um passo simples que aumenta sua autoridade imediatamente.
Proteja sua identidade
Não deixe para depois: seu domínio personalizado pode ser registrado por outra pessoa. Garantir o seu agora evita falsificações e mantém sua presença online sob seu controle.
Controle sua imagem
Este link pertence somente a você, não a uma plataforma ou empregador. Você decide como compartilhá-lo e para quais conteúdos direcionar as pessoas.
Apareça em primeiro lugar
Um domínio memorável é fácil de digitar e compartilhar. Isso é um grande diferencial para melhorar o SEO, ajudando seu site profissional a ter melhor posicionamento nos mecanismos de busca.
Aumente o valor da sua marca
Começar com um domínio profissional transmite valor imediatamente. Isso faz com que você se destaque como um nome reconhecível, e não apenas mais um link.
Consolide seus canais
Use seu domínio personalizado como a porta de entrada para todo o seu conteúdo. Ele pode servir como o link da sua bio para organizar suas redes sociais, portfólio e currículo.
Encontre uma extensão que mostre sua identidade
Não se preocupe se o .com não estiver disponível. Outras extensões poderosas podem definir sua marca pessoal de forma clara.
Transforme sua paixão em lucro
Crie sua marca
Tenha controle total da aparência do seu site. Personalize cada detalhe com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e publique em um domínio que reflita sua marca.
Cresça com marketing mais inteligente.
Desbloqueie todo o potencial do seu link na bio com SEO integrado, ferramentas de análise, captura de e-mails e integrações de marketing.
Venda de tudo
Compartilhe produtos físicos, downloads digitais, sessões de coaching, links de afiliados, produtos de impressão sob demanda e muito mais. Seu link para bio foi feito para converter.