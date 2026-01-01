Domínios personalizados

Garanta seu domínio personalizado hoje mesmo

O que é um domínio personalizado?

Um domínio personalizado é seu endereço único na internet. Ele substitui links genéricos antigos por um nome só seu, que você realmente controla. Você pode usá-lo para seu site pessoal, portfólio, blog ou e-mail profissional.
O que é um domínio personalizado?

Por que eu deveria ter um domínio personalizado?

Tenha um e-mail profissional

Pare de usar aquele e-mail genérico antigo. Usar um e-mail com seu próprio domínio, como contato@seunome.com, é um passo simples que aumenta sua autoridade imediatamente.

Proteja sua identidade

Não deixe para depois: seu domínio personalizado pode ser registrado por outra pessoa. Garantir o seu agora evita falsificações e mantém sua presença online sob seu controle.

Controle sua imagem

Este link pertence somente a você, não a uma plataforma ou empregador. Você decide como compartilhá-lo e para quais conteúdos direcionar as pessoas.

Apareça em primeiro lugar

Um domínio memorável é fácil de digitar e compartilhar. Isso é um grande diferencial para melhorar o SEO, ajudando seu site profissional a ter melhor posicionamento nos mecanismos de busca.

Aumente o valor da sua marca

Começar com um domínio profissional transmite valor imediatamente. Isso faz com que você se destaque como um nome reconhecível, e não apenas mais um link.

Consolide seus canais

Use seu domínio personalizado como a porta de entrada para todo o seu conteúdo. Ele pode servir como o link da sua bio para organizar suas redes sociais, portfólio e currículo.

Extensões de domínio personalizadas

Encontre uma extensão que mostre sua identidade

Não se preocupe se o .com não estiver disponível. Outras extensões poderosas podem definir sua marca pessoal de forma clara.

.com

Para confiança e credibilidade universal. Se você conseguir registrar seu domínio .com, ele adiciona autoridade imediata a qualquer projeto.

.me

.co

.design

.blog

Transforme sua paixão em lucro

Conecte sua audiência a toda sua presença online com apenas um link em seus perfis. Adicione redes sociais, venda sem esforço e faça sua marca crescer.
Crie sua marca

Crie sua marca

Tenha controle total da aparência do seu site. Personalize cada detalhe com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e publique em um domínio que reflita sua marca.

Cresça com marketing mais inteligente.

Cresça com marketing mais inteligente.

Desbloqueie todo o potencial do seu link na bio com SEO integrado, ferramentas de análise, captura de e-mails e integrações de marketing.

Venda de tudo

Venda de tudo

Compartilhe produtos físicos, downloads digitais, sessões de coaching, links de afiliados, produtos de impressão sob demanda e muito mais. Seu link para bio foi feito para converter.

Redirecionamento de domínio grátis com cada domínio

Imagine seu domínio personalizado como uma porta mágica que leva as pessoas exatamente para onde você quer. Com o redirecionamento de domínio, seus visitantes são automaticamente levados para outro link. Direcione seu domínio diretamente para o link da sua bio ou para qualquer destino que desejar.
Redirecionamento de domínio grátis com cada domínio

Seja protagonista da sua identidade online

Encontre um domínio personalizado que ajude sua empresa a se destacar

Perguntas frequentes (FAQ) sobre domínio personalizado

Tire todas as suas dúvidas sobre como gerar um nome de domínio.

Quais são as melhores práticas para escolher meu domínio personalizado?

Como funcionam os domínios personalizados?

Qual é o melhor TLD para um domínio personalizado?

Como criar uma página simples de link na bio para um domínio personalizado?

Qual a diferença entre um domínio personalizado e um perfil em redes sociais?

Posso usar meu domínio personalizado tanto para redirecionamento de e-mail quanto de site?

Devo usar meu nome completo, a inicial do meio ou um apelido no meu domínio personalizado?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.