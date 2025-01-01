Nombres de dominio personales

Asegura tu dominio personal hoy

¿Qué es un dominio personal?

Un dominio personal es tu dirección única en internet. Es el único enlace que posees, reemplazando direcciones web antiguas y genéricas con un nombre personalizado. Puedes usarlo para tu web personal, portafolio, blog o dirección de email profesional.
¿Por qué debería tener un dominio personal?

Obtén un email profesional

Deja de usar emails genéricos. Un email con dominio personal como contacto@tunombre.com refuerza tu autoridad desde el primer momento.

Protege tu identidad

Si esperas, alguien más podría ocupar tu dominio personal. Asegurarlo ahora te protege de la suplantación de identidad y garantiza el control total de tu reputación online.

Toma el control de tu imagen

Este enlace es solo tuyo, no de una plataforma ni de una empresa. Tú decides cómo lo compartes y qué contenido muestras.

Posiciónate como primer resultado

Un dominio memorable es fácil de compartir y de escribir para la gente. Este es un factor importante para mejorar el SEO, ayudando a que tu sitio profesional se posicione mejor en los motores de búsqueda.

Dale más valor a tu marca

Empezar con un dominio profesional aporta valor desde el primer momento. Te posiciona como un nombre reconocible, no solo como un enlace más.

Todos tus canales juntos

Usa tu dominio personal como puerta de entrada a todo tu contenido. Puedes usarlo como la dirección de tu enlace en la bio para organizar tus perfiles sociales, portafolio y currículum.

Extensiones de dominio personal

Encuentra la extensión que mejor refleje tu identidad

No te preocupes si el dominio .com no está disponible. Existen otras extensiones potentes que pueden definir claramente tu marca personal.

.com

Para generar confianza y credibilidad. Añade autoridad inmediata a cualquier proyecto.

.me

.co

.diseño

.blog

Transforma tu pasión en ganancias

Conecta a tu audiencia con toda tu presencia online desde un solo enlace en tus perfiles de redes sociales. Añade redes, vende fácilmente y haz crecer tu marca.
Toma el control total del aspecto y el estilo de tu web. Personaliza cada detalle con nuestro intuitivo editor de arrastrar y soltar, y publica tu sitio en un dominio que refleje tu marca.

Aprovecha todo el potencial de tu enlace en la bio con SEO integrado, estadísticas, capturas de emails e integraciones de marketing.

Comparte productos físicos, descargas digitales, sesiones de coaching, recomendaciones, productos personalizados y más. Tu enlace en la bio está pensado para lograr resultados.

Reenvío de dominio gratis con cada dominio

Tu dominio personal es como una puerta mágica que envía a la gente exactamente a donde quieres. El reenvío de dominio redirige automáticamente a los visitantes de tu dominio personalizado a otra URL. Dirige tu dominio directamente a tu enlace en la bio o a cualquier otro destino.
Aduéñate de tu identidad online

Encuentra un dominio que destaque tu negocio

Preguntas frecuentes: nombre de dominio personal

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre cómo generar un nombre de dominio.

¿Cuáles son las mejores prácticas a la hora de elegir mi nombre de dominio personal?

¿Cómo funcionan los dominios personales?

¿Cuál es el mejor TLD para un nombre de dominio personal?

¿Cómo hago para crear una página de enlace en la bio sencilla para un dominio personal?

¿Qué diferencia hay entre un dominio personal y un perfil de redes sociales?

¿Puedo usar mi dominio personal tanto para el email como para redirigir el sitio web?

¿Debería usar mi nombre completo, mi segundo nombre o un apodo en mi dominio personal?

