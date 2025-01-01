Los dominios personales funcionan al registrar el nombre elegido a través de un registrador de dominios como Hostinger, pagando una cuota anual. Luego, puedes usar tu dominio como la dirección de tu sitio web personal, enlace en la bio, email personalizado o como una redirección a otro perfil online. Después del registro, tienes que conectar tu dominio a un servicio de hosting, creador de páginas web o proveedor de email. Esto te da el control total sobre el contenido del sitio y tu marca.