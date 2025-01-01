Nombres de dominio personales
Asegura tu dominio personal hoy
¿Qué es un dominio personal?
¿Por qué debería tener un dominio personal?
Obtén un email profesional
Deja de usar emails genéricos. Un email con dominio personal como contacto@tunombre.com refuerza tu autoridad desde el primer momento.
Protege tu identidad
Si esperas, alguien más podría ocupar tu dominio personal. Asegurarlo ahora te protege de la suplantación de identidad y garantiza el control total de tu reputación online.
Toma el control de tu imagen
Este enlace es solo tuyo, no de una plataforma ni de una empresa. Tú decides cómo lo compartes y qué contenido muestras.
Posiciónate como primer resultado
Un dominio memorable es fácil de compartir y de escribir para la gente. Este es un factor importante para mejorar el SEO, ayudando a que tu sitio profesional se posicione mejor en los motores de búsqueda.
Dale más valor a tu marca
Empezar con un dominio profesional aporta valor desde el primer momento. Te posiciona como un nombre reconocible, no solo como un enlace más.
Todos tus canales juntos
Usa tu dominio personal como puerta de entrada a todo tu contenido. Puedes usarlo como la dirección de tu enlace en la bio para organizar tus perfiles sociales, portafolio y currículum.
Encuentra la extensión que mejor refleje tu identidad
No te preocupes si el dominio .com no está disponible. Existen otras extensiones potentes que pueden definir claramente tu marca personal.
.com
.me
.co
.diseño
.blog
Transforma tu pasión en ganancias
Construye tu marca
Toma el control total del aspecto y el estilo de tu web. Personaliza cada detalle con nuestro intuitivo editor de arrastrar y soltar, y publica tu sitio en un dominio que refleje tu marca.
Crece con un marketing más inteligente
Aprovecha todo el potencial de tu enlace en la bio con SEO integrado, estadísticas, capturas de emails e integraciones de marketing.
Vender lo que quieras
Comparte productos físicos, descargas digitales, sesiones de coaching, recomendaciones, productos personalizados y más. Tu enlace en la bio está pensado para lograr resultados.