Qu'est-ce qu'un nom de domaine personnel ?

Un nom de domaine personnel est votre adresse unique sur internet. C'est le seul lien qui vous appartient, remplaçant les anciennes adresses génériques par un nom personnalisé. Vous pouvez l'utiliser pour votre site personnel, votre portfolio, votre blog ou votre adresse email professionnelle.
Quel est l'intérêt d'un nom de domaine personnel ?

Obtenez un email professionnel

Oubliez les adresses email génériques. Une adresse email professionnelle contenant votre nom de domaine (contact@votrenom.com) suffit à booster immédiatement votre crédibilité.

Protégez votre identité

Ne laissez pas quelqu'un d'autre s'approprier votre nom de domaine. Enregistrez-le dès aujourd'hui pour vous protéger contre l'usurpation d'identité et garder le contrôle sur votre réputation en ligne.

Contrôlez votre image

Ce lien est votre propriété exclusive. Vous choisissez librement comment le partager et quels contenus mettre en avant.

Boostez votre référencement

Un nom de domaine court et percutant est facile à partager et à saisir. C'est un facteur essentiel pour optimiser le SEO et améliorer le positionnement de votre site dans les moteurs de recherche.

Valorisez votre marque

Un nom de domaine professionnel apporte une valeur immédiate à votre image. Il vous positionne comme une marque identifiable, et non comme un simple lien.

Consolidez vos canaux

Faites de votre nom de domaine personnel la porte d'accès à l'ensemble de vos contenus. Utilisez-le comme lien en bio pour centraliser vos réseaux sociaux, votre portfolio et votre CV.

Extensions de domaine personnel

Trouvez une extension qui reflète votre identité

Le .com n'est pas disponible ? Pas de panique. D'autres extensions tout aussi performantes permettent de définir clairement votre marque personnelle.

.com

Une référence en matière de confiance et de crédibilité. Si vous pouvez y enregistrer votre nom, vous gagnez immédiatement en légitimité sur tous vos projets.

.me

.co

.design

.blog

Transformez votre passion en revenus

Connectez votre audience à l'ensemble de vos contenus et activités en ligne en ajoutant un lien dans la biographie de vos profils sur les réseaux sociaux. Vendez facilement et développez votre marque.
Développez votre marque

Prenez le contrôle total de l'apparence et du style de votre site. Personnalisez chaque détail à l'aide de notre éditeur par glisser-déposer et publiez votre site sous un nom de domaine qui reflète votre marque.

Évoluez avec un marketing efficace

Exploitez pleinement le potentiel de votre lien en bio grâce au SEO intégré, aux analyses, à la collecte d'adresses email et aux intégrations marketing.

Vendez tout ce que vous souhaitez

Proposez des produits physiques, des contenus téléchargeables, des séances de coaching, des partenariats d'affiliation et des articles personnalisés en impression à la demande. Votre lien en bio est conçu pour convertir vos visiteurs en clients.

Redirection gratuite pour chaque nom de domaine

Votre nom de domaine est un peu comme une porte magique qui dirige vos visiteurs exactement là où vous le souhaitez. La redirection de domaine permet d'envoyer automatiquement les internautes de votre nom de domaine personnalisé vers une autre URL. Redirigez votre nom de domaine vers votre lien en bio ou vers toute autre page de votre choix.
Affirmez votre identité en ligne

Trouvez un nom de domaine personnel qui permettra à votre entreprise de se démarquer

FAQ sur les noms de domaine personnels

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur la création d'un nom de domaine.

Comment bien choisir mon nom de domaine personnel ?

Comment fonctionnent les noms de domaine personnels ?

Quel est le meilleur TLD pour un nom de domaine personnel ?

Comment créer une page de lien en bio simple avec un nom de domaine personnel ?

Quelle est la différence entre un nom de domaine personnel et un profil sur les réseaux sociaux ?

Puis-je utiliser mon nom de domaine personnel à la fois pour la redirection des emails et du site web ?

Dois-je utiliser mon nom complet, l'initiale de mon deuxième prénom ou un surnom pour mon nom de domaine personnel ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

