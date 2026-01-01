Pour obtenir un nom de domaine personnel, vous devez l'enregistrer auprès d'un bureau d'enregistrement comme Hostinger, moyennant des frais annuels. Vous pouvez ensuite utiliser votre nom de domaine comme adresse de votre site personnel, de votre lien en bio, de votre email personnalisé ou comme redirection vers un autre profil en ligne. Après l'enregistrement, il suffit de connecter votre nom de domaine à un service d'hébergement, un créateur de sites ou un fournisseur de messagerie. Vous gardez ainsi un contrôle total sur le contenu de votre site et sur votre image de marque.