hébergement cloud
Rapidité, ressources et facilité d'utilisation
Personnalisez votre plan
Cloud Startup
Optimisé pour les sites commerciaux et d'e-commerce
Ressources
+3 mois en plus
Abonnement de 48 mois. Vous paierez 23.99 €/mois au moment du renouvellement.
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.
Le passage au panel d’Hostinger a été magique. Je sais exactement où trouver les choses, et effectuer des tâches ne prend que quelques clics.Lire le témoignage de notre client
Je ne suis pas un expert de l’optimisation d’un site web, je cherchais donc un hébergeur qui contribuerait à la vitesse et à la stabilité.Lire le témoignage de notre client
Hostinger m’a fait gagner beaucoup de temps en gestion technique. Aujourd’hui, je ne rencontre plus les problèmes que j’aurais rencontrés auparavant.Lire le témoignage de notre client
Une solution puissante pour les besoins de votre entreprise
dylan zarka
J'ai utilisé beaucoup d'hébergeur avec lesquels j'ai travaillé, mais chez Hostinger c'est vraiment autre chose!
HARSTER YVES
Interface intuitive même pour un débutant et en plus un service au top, super réactif et super efficace pour solutionner un problème.
Nour SIDDAT
Très bonne prestation de Hostinger. Après plusieurs changement d'hébergeurs et un haut niveau d'exigence de ma part, le rapport qualité / prix est juste le meilleur.
Outils WordPress. Faciles à utiliser et pratiques
Vos données de site web en toute sécurité
Différents projets. Un tableau de bord facile à utiliser
Des performances exceptionnelles, quels que soient vos projets
Migration de site web gratuite et facile
Marie-Pierre Gaulliat
J'utilise Hostinger depuis bientôt 3 ans, j'ai quitté un géant français pour cette plateforme et aucun regret, le SAV est efficace, la plateforme bonne. J'ai environ 50 sites réunis sur 3 serveurs différents.
Thom
Hostinger est le meilleur service d'hébergement web sur le marché ! Le panneau de contrôle est intuitif et exhaustif, rien n'a été laissé au hasard et ça fait la différence. Le service client est exceptionnel et réactif.
Cédric Dintimille
Tout simplement l'un des meilleurs hébergeurs. Ils ont installé un centre de données en France en Janvier 2023. Parfait pour la RGPD. Services de qualité, Assistance rapide et efficace. Je recommande.