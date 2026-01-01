Site d'impression à la demande

Créateur de sites internet Business
Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
18,99  €ÉCONOMISEZ 84 %
2,99  € /mois

+3 mois gratuits

Nom de domaine gratuit (valeur de 9,99 €)
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Créez jusqu'à 50 sites web
Voir toutes les fonctionnalités
Inclus dans votre pack
Nom de domaine gratuit (valeur de 9,99 €)
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Créez jusqu'à 50 sites web
Vendez jusqu'à 1 000 produits et services, et planifiez des rendez-vous
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
Boostez vos ventes avec des codes promo et des cartes cadeaux personnalisés
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Suivez les performances avec des analyses en direct
Créez votre boutique en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Pourquoi lancer votre boutique de produits personnalisés avec Hostinger

Lancement en quelques minutes

Lancement en quelques minutes

Créez une boutique de produits personnalisés entièrement à votre image en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA de Hostinger et l'intégration Printful.

Aucun investissement initial

Aucun investissement initial

Ne payez que lorsque vous réalisez une vente et conservez 100 % des bénéfices. Nous ne facturons aucuns frais de transaction.

Produits variés, des t-shirts aux affiches

Produits variés, des t-shirts aux affiches

Choisissez parmi des centaines de produits premium. Chaque article est soumis à un contrôle qualité rigoureux.

Gestion des commandes externalisée

Gestion des commandes externalisée

Printful imprime, emballe et expédie chaque commande dans le monde entier. Dites adieu aux colis et à la gestion des stocks.

Créez votre boutique d'impression à la demande en 3 étapes faciles

1. Créez votre site et connectez Printful

1. Créez votre site et connectez Printful

Créez votre site avec notre créateur de sites internet IA ou choisissez un template e-commerce conçu par des professionnels. Aucun codage requis.

2. Créez vos produits

Importez vos créations et choisissez parmi plus de 400 produits premium, y compris des t-shirts, des tasses et des coques de téléphone. Personnalisez les détails, fixez votre prix et commencez à vendre. Vous souhaitez tester le produit d'abord ? Commandez un échantillon.

3. Commencez à vendre

Printful s'occupe de l'impression et de l'expédition de chacune de vos commandes, le tout au nom de votre boutique. Aucun stock, aucun colis à préparer et aucuns frais supplémentaires.
1. Créez votre site et connectez Printful

Votre succès en ligne commence ici

Commencez à vendre en ligne plus rapidement grâce à l'IA

Créez votre marque en quelques minutes et laissez nos outils IA s'occuper des tâches les plus complexes. Concevez instantanément une boutique en ligne performante, optimisez-la grâce à des suggestions SEO intelligentes et créez un logo unique qui reflète votre entreprise, sans lever le petit doigt.
Créer avec l'IA
Commencez à vendre en ligne plus rapidement grâce à l'IA

Démarquez-vous avec nos outils marketing et SEO

Utilisez les intégrations marketing, telles que Google Ads et Meta Pixel, pour atteindre les bons clients, et nos outils SEO intégrés pour apparaître au bon moment.
Démarquez-vous avec nos outils marketing et SEO

Créez des campagnes email sans effort

Avec Hostinger Reach, vous pouvez créer des campagnes par email tout-en-un pour tenir vos abonnés informés de l'actualité de votre boutique.

Créez des campagnes email sans effort

Lancez-vous dès aujourd'hui

Créez votre boutique, vendez vos produits.

FAQ sur l'impression à la demande

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'impression à la demande.

Qu'est-ce que l'impression à la demande ?

Que choisir : le dropshipping ou l'impression à la demande ?

L'impression à la demande est-elle toujours rentable ?

Quel est le meilleur site pour l'impression à la demande ?

Comment lancer une activité d'impression à la demande ?

Faut-il une licence pour l'impression à la demande ?

Faut-il des stocks pour l'impression à la demande ?

Dois-je expédier les produits en impression à la demande ?

