Créateur de sites internet IA

De l'idée au site de vos rêves, en quelques minutes

Profitez de 14 jours gratuits. Aucune carte bancaire requise.
Découvrir les plans
De l'idée au site de vos rêves, en quelques minutes

Comment créer un site avec l'IA

1. Décrivez votre vision

1. Décrivez votre vision

Répondez à deux questions sur votre activité et regardez l'IA transformer votre vision en un site entièrement personnalisé.

2. Personnalisez votre site

Utilisez notre éditeur par glisser-déposer et nos outils IA pour changer les couleurs, remplacer les images, réécrire le texte ou ajouter de nouvelles sections jusqu'à ce que le résultat corresponde à vos attentes.

3. Publiez-le en un clic

Choisissez un pack et publiez instantanément votre site avec un hébergement professionnel et un nom de domaine gratuit.
1. Décrivez votre vision

Développez votre activité en ligne plus rapidement grâce à l'IA

Commencez à vendre immédiatement avec des outils intégrés pour l'e-commerce, le marketing et la croissance de votre entreprise.
Commencez à vendre dès aujourd'hui

Commencez à vendre dès aujourd'hui

Obtenez un site e-commerce complet, qui accepte les paiements et les réservations, met en valeur vos produits, intègre des outils d'analyse et génère des descriptions à partir de vos images.

Laissez l'IA générer du trafic et des ventes

Laissez l'IA générer du trafic et des ventes

Lancez des campagnes email alimentées par l'IA avec Hostinger Reach, améliorez votre positionnement dans les moteurs de recherche grâce à l'assistant IA SEO et connectez Google Ads, Meta Pixel et Analytics pour obtenir de meilleurs résultats.

Créez rapidement du contenu engageant

Créez rapidement du contenu engageant

Rédigez du contenu web captivant dans n'importe quel style avec l'éditeur de texte IA, puis renforcez votre crédibilité et inspirez confiance grâce à des articles de blog qui incitent les lecteurs à revenir régulièrement.

Démarquez-vous avec des visuels percutants

Démarquez-vous avec des visuels percutants

Créez instantanément des pages, sections, logos et images adaptés à votre marque.

Créez des sites qui s'affichent parfaitement sur n'importe quel appareil

De la navigation adaptée aux mobiles aux en-têtes et pieds de page responsive, l'IA garantit que chaque élément s'adapte parfaitement à n'importe quelle taille d'écran.
Bureau

Découvrez pourquoi plus de 3 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez les expériences des utilisateurs du créateur de sites internet de Hostinger.

Jakeb Thornberry

Review provider

Le créateur de sites internet de Hostinger est clairement au-dessus du lot. Aucun autre outil que j'ai testé, même Wix ou GoDaddy, n'offre autant de simplicité et de possibilités.

Marcus Yogananda Borg

Review provider

Avant, j'utilisais Wix, qui était cher et beaucoup moins précis. Avec Hostinger, je peux gérer plusieurs sites web sans stress et à moindre coût. Je recommande vivement Hostinger !

David Watson

Review provider

J'ai utilisé tous les autres CMS connus, y compris WiX, 123 Reg, etc. C'est de loin le meilleur qu'on a utilisé. Je le recommande vivement.

Création de sites par IA

Explorez toutes les fonctionnalités du créateur de sites internet IA de Hostinger pendant 14 jours.

Trouvez le pack du créateur de sites internet idéal pour vous

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

-85 %
Créateur de sites internet Premium
Obtenez tout le nécessaire pour créer un site web
1,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez 1 site web
5 pages web
2 Go de stockage pour vos fichiers
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Choisissez parmi plus de 170 modèles créés par des designers
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Modifiez votre site à tout moment grâce au mode édition sur mobile
Le plus populaire
-84 %
Créateur de sites internet Business
Évoluez avec des outils IA et des fonctionnalités e-commerce
2,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez 50 sites web
Pages web illimitées
50 Go de stockage pour vos fichiers
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Vendez jusqu'à 1 000 produits et gérez facilement votre boutique
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Suivez les performances avec des analyses en direct
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Améliorez votre contenu avec l'éditeur de texte IA
Créez des visuels impactants avec le générateur d'images IA
Partagez votre histoire avec le créateur d'articles de blog IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Optimisez votre contenu avec l'assistant SEO IA
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
-85 %
Créateur de sites internet Premium
Obtenez tout le nécessaire pour créer un site web
1,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez 1 site web
5 pages web
2 Go de stockage pour vos fichiers
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Choisissez parmi plus de 170 modèles créés par des designers
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Modifiez votre site à tout moment grâce au mode édition sur mobile
Le plus populaire
-84 %
Créateur de sites internet Business
Évoluez avec des outils IA et des fonctionnalités e-commerce
2,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez 50 sites web
Pages web illimitées
50 Go de stockage pour vos fichiers
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Vendez jusqu'à 1 000 produits et gérez facilement votre boutique
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Suivez les performances avec des analyses en direct
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Améliorez votre contenu avec l'éditeur de texte IA
Créez des visuels impactants avec le générateur d'images IA
Partagez votre histoire avec le créateur d'articles de blog IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Optimisez votre contenu avec l'assistant SEO IA
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

FAQ sur le créateur de sites internet IA

Lisez les réponses aux questions fréquemment posées sur le créateur de sites internet IA de Hostinger.

Qu'est-ce qu'un créateur de sites internet IA ?

Comment choisir le meilleur créateur de sites IA ?

Comment créer un site internet avec IA ?

Combien coûte la création de sites avec l'IA ?

Puis-je utiliser gratuitement le créateur de sites internet IA de Hostinger ?

Mon site sera-t-il adapté aux mobiles ?

L'hébergement et le nom de domaine sont-ils inclus dans les plans ?

Comment optimiser le SEO d'un site créé par l'IA ?

Comment monétiser les sites créés par l'IA ?

Quels sont les avantages de la création de sites par IA ?

Les créateurs de sites IA sont-ils adaptés aux débutants ?

Quelles sont les différences entre les créateurs de sites IA et les créateurs de sites classiques ?

Quelle est la différence entre le créateur de sites internet IA de Hostinger et le créateur d'applications web IA Hostinger Horizons ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.