KI Website-Baukasten

Mit KI Website erstellen, noch vor Ihrem Morgenkaffee

14 Tage kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich.
Pläne erkunden
Mit KI Website erstellen, noch vor Ihrem Morgenkaffee

Mit KI Website erstellen

1. Vision beschreiben

1. Vision beschreiben

Beantworten Sie zwei kurze Fragen zu Ihrem Unternehmen und sehen Sie dabei zu, wie KI Website-Generator Ihre Vision in eine vollständig benutzerdefinierte Website verwandelt.

2. Website anpassen

Verwenden Sie unseren intuitiven Drag-and-Drop-Editor und KI-Tools, um Farben anzupassen, Bilder auszutauschen, Text neu zu schreiben oder neue Abschnitte hinzuzufügen, bis alles genau richtig aussieht.

3. Mit einem Klick live gehen

Wählen Sie einen Plan, klicken Sie auf „Veröffentlichen“ und Ihre Website wird sofort mit professionellem Hosting und einer kostenlosen Domain veröffentlicht.
1. Vision beschreiben

Bauen Sie Ihr Online-Geschäft schneller mit KI auf

Beginnen Sie sofort mit dem Verkauf – mit integrierten Tools für E-Commerce, Marketing und Ihr Unternehmenswachstum.
Noch heute mit dem Verkauf beginnen

Noch heute mit dem Verkauf beginnen

Erhalten Sie eine komplette, von KI erstellte E-Commerce-Website, die Zahlungen und Buchungen akzeptiert, Produkte präsentiert, über integrierte Analyse verfügt und Beschreibungen aus Fotos generiert.

KI steigert Ihren Traffic und Umsatz

KI steigert Ihren Traffic und Umsatz

Veröffentlichen Sie KI-gestützte E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach, verbessern Sie Ihr Suchranking mit dem KI SEO-Assistenten, verbinden Sie Google Ads, Meta Pixel und Analytics für bessere Ergebnisse.

Schnell überzeugende Inhalte erstellen

Schnell überzeugende Inhalte erstellen

Verfassen Sie mit dem KI-Texteditor ansprechende Website-Texte in jedem Stil und vermitteln Sie mit Beiträgen Kompetenz und Glaubwürdigkeit, um Leser zu erneuten Besuchen zu motivieren.

Mit beeindruckenden Grafiken herausstechen

Mit beeindruckenden Grafiken herausstechen

Generieren Sie sofort neue Seiten und Abschnitte und erstellen Sie in Sekunden benutzerdefinierte Logos und Bilder, die Ihre Marke perfekt widerspiegeln.

Websites, die auf jedem Gerät fantastisch aussehen

Von mobilfreundlicher Navigation bis zu responsiven Kopf- und Fußzeilen – KI sorgt dafür, dass sich jedes Element an jede Bildschirmgröße anpasst.
Desktop

Darum haben über 3 Mio. Websitebesitzer Hostinger gewählt

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort – hier erfahren Sie, was Nutzer über Hostinger Website-Baukasten sagen.

Jakeb Thornberry

Review provider

Hostingers Website-Baukasten ist erstklassig. Ich kenne keinen anderen Baukasten, der diesem nahekommt. WIX und GoDaddy sind nicht ansatzweise vergleichbar mit der Einfachheit und den allgemeinen Möglichkeiten, die man hier erhält.

Marcus Yogananda Borg

Review provider

Ich habe früher Wix verwendet, und es ist teuer und nicht annähernd so präzise. Hier bin ich weniger gestresst, mehrere Websites zu haben, da sie früher so teuer für mich waren. Dafür feiere ich Hostinger!

David Watson

Review provider

Ich habe alle gängigen CMS-Systeme ausprobiert, darunter WiX, 123 reg, etc. Dieses hier ist bei weitem das beste, das ich bisher verwendet habe. Ich empfehle es gerne weiter.

KI-basierte Website-Erstellung

14 Tage lang die volle Funktionalität des Hostinger KI Website-Baukastens testen

Finden Sie Ihren perfekten Website-Baukasten

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

24/7 Kundendienst

84 % Rabatt
Premium Website-Baukasten
Alle Grundlagen, die Sie zum Erstellen einer Website benötigen
CHF  1.89 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
1 Website erstellen
5 Webseiten
2 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Wählen Sie aus über 170 von Designern erstellten Vorlagen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Ihre Website jederzeit mit mobiler Bearbeitung aktualisieren
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business Website-Baukasten
Wachsen Sie mit KI-Tools und E-Commerce-Funktionen
CHF  2.79 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
50 Websites erstellen
Unbegrenzte Webseiten
50 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Verkaufen Sie bis zu 1000 Produkte und verwalten Sie Ihren Shop ganz einfach
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Inhalte mit unserem KI-Texteditor optimieren
Herausragendes Bildmaterial mit KI-Bildgenerator erstellen
Ihre Geschichte mit unserem KI-Beitragsgenerator teilen
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
Inhalte mit dem KI SEO-Assistenten optimieren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio
84 % Rabatt
Premium Website-Baukasten
Alle Grundlagen, die Sie zum Erstellen einer Website benötigen
CHF  1.89 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
1 Website erstellen
5 Webseiten
2 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Wählen Sie aus über 170 von Designern erstellten Vorlagen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Ihre Website jederzeit mit mobiler Bearbeitung aktualisieren
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business Website-Baukasten
Wachsen Sie mit KI-Tools und E-Commerce-Funktionen
CHF  2.79 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
50 Websites erstellen
Unbegrenzte Webseiten
50 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Verkaufen Sie bis zu 1000 Produkte und verwalten Sie Ihren Shop ganz einfach
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Inhalte mit unserem KI-Texteditor optimieren
Herausragendes Bildmaterial mit KI-Bildgenerator erstellen
Ihre Geschichte mit unserem KI-Beitragsgenerator teilen
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
Inhalte mit dem KI SEO-Assistenten optimieren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

KI-Website erstellen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum KI Website-Generator von Hostinger.

Was ist ein KI Website-Baukasten?

Wie wählt man den besten KI Website-Baukasten aus?

Wie erstellt man eine Website mit KI?

Was kostet es, mit KI Webseiten zu erstellen?

Kann ich den KI Website-Generator von Hostinger kostenlos nutzen?

Wird meine Website mobilfreundlich sein?

Sind Hosting und Domain in den Plänen enthalten?

Wie optimiert man KI-generierte Websites auf SEO?

Wie lassen sich KI-generierte Websites monetarisieren?

Was sind die Vorteile der Website-Erstellung mit KI?

Ist ein KI Website-Baukasten für Anfänger geeignet?

Worin unterscheidet sich ein KI Website-Baukasten von einem herkömmlichen Website-Baukasten?

Was ist der Unterschied zwischen dem Hostinger KI Website-Baukasten und dem Hostinger Horizons KI Web-App-Generator?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.