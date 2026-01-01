Wenn Sie Websites mit einem anderen Website-Baukasten erstellt haben, können Sie diese nicht zu Hostinger übertragen, da es sich um Plattformen mit geschlossenem Code handelt. Beispiele solcher Website-Baukästen sind Wix, Squarespace, Shopify und andere.

In diesem Fall sollten Sie darüber nachdenken, Ihre Website von Grund auf neu mit unserem Hostinger Website-Baukasten zu erstellen. Erstellen Sie mit KI Ihre neue Website in wenigen Klicks und kopieren Sie anschließend den Inhalt Ihrer alten Website.