آخر عملية ترحيل لموقع ستحتاجها على الإطلاق

نقل عدد غير محدود من المواقع الإلكترونية مجانًا يعمل AI على أتمتة عملية نقل موقعك دون أي متاعب أو توقف دعم عملاء 24/7
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
آخر عملية ترحيل لموقع ستحتاجها على الإطلاق
موصى به من قبل WordPress.org

كل ما يتطلبه الأمر هو خطوتين، وسنتولى نحن الباقي

اختر خطتك

لدينا مجموعة واسعة من الخيارات. ما عليك سوى اختيار الخطة التي تناسب الميزات والموارد التي يحتاجها موقعك.

إملأ النموذج

أدخل تفاصيل موقعك الإلكتروني مثل رابط الموقع وبيانات تسجيل الدخول وأي ملفات احتياطية - وسنتكفل نحن بالباقي.

نحن نقوم بالباقي بينما يظل موقعك نشطًا

سننقل موقع ووردبريس الخاص بك أو أي موقع آخر من مزود آخر بسرعة وأمان، مع الحفاظ عليه قيد التشغيل طوال الوقت.

شاهد كيف تعمل عملية ترحيل الموقع

شاهد كيف تعمل عملية ترحيل الموقع

لماذا علي الانتقال إلى Hostinger؟

لماذا علي الانتقال إلى Hostinger؟

مصممة للسرعة

يتم تشغيل استضافتنا المُدارة بواسطة LiteSpeed، أسرع خادم ويب في هذا المجال. للحصول على أفضل أداء، نقدم ذاكرة تخزين مؤقت للكائنات وشبكة CDN مصمّمة خصيصًا لتسريع موقعك الإلكتروني بنسبة 40%.

أدوات ذكية

هيّئ نفسك للنّجاح

دعم الخبراء 24/7

ترحيل مجاني

مع Hostinger، وفّر كل عام

قارن ما يتقاضاه الآخرون مقابل الميزات المضمنة في استضافتنا
تكلفة السوق
وفّر MAD 800-MAD 2,400+ سنويًامتضمن
MAD 1,067-MAD 2,692 سنويًا
ترحيل المواقع الإلكترونية مجاناًمتضمن
MAD 30-MAD 100/الموقع
وكيل AI لإدارة الموقعمتضمن
MAD 20/الشهر
مولد صور AIمتضمن
MAD 20/الشهر
شبكة توصيل المحتوى العالميةمتضمن
MAD 8-MAD 20/الشهر
لوحة التحكم المخصصة (hPanel)متضمن
MAD 10-MAD 15/الشهر
النسخ الاحتياطي التلقائيمتضمن
MAD 2-MAD 10/الشهر

أدوات AI تساعدك على إنجاز المزيد بجهد أقل

وكيل AI كودي

وكيل AI كودي

أدر موقع ووردبريس الخاص بك عبر الدردشة. انشر منشوراتك، وشغّل متجر ووكومرس الخاص بك، وجِد حلولا للمشكلات فورًا.

منشئ مواقع AI

منشئ مواقع AI

اختر من بين أكثر من 170 قالبًا، أو صف موقعك للـAI للحصول على نتائج سريعة. أنشئ متاجر إلكترونية، وصفحات روابط تعريفية، ومواقع طباعة حسب الطلب، وغير ذلك الكثير.

أداة تسويق بريد إلكتروني مجانية

أداة تسويق بريد إلكتروني مجانية

رسائل بريد AI إلكتروني جميلة بنقرة واحدة. حوّل أفكارك إلى رسائل إلكترونية احترافية في دقائق - لا حاجة لخبرة في التصميم أو البرمجة.

اختر الخطة المناسبة لاحتياجاتك

اختر الخطة التي تناسبك بشكل أفضل - كل منها يأتي مع ترحيل المواقع الإلكترونية مجاناً وضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
81% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
MAD  7.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 383.52 (السعر العادي MAD 2,015.52). يتم التجديد بسعر MAD 29.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
79% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
MAD  13.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
75% خصم
Business + AI
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD  20.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

أدوات AI المضمنة:

مواقع AI فورية باستخدام Elementor أو Block Editor
وكيل AI لووردبريس
أداة AI لستكشاف أخطاء موقع ووردبريس وإصلاحها

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
68% خصم
Cloud Startup + AI
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD  56.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 2,735.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

أدوات AI المضمنة:

مواقع AI فورية باستخدام Elementor أو Block Editor
وكيل AI لووردبريس
أداة AI لستكشاف أخطاء موقع ووردبريس وإصلاحها

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
81% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
MAD  7.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 383.52 (السعر العادي MAD 2,015.52). يتم التجديد بسعر MAD 29.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
79% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
MAD  13.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
75% خصم
Business + AI
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD  20.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

أدوات AI المضمنة:

مواقع AI فورية باستخدام Elementor أو Block Editor
وكيل AI لووردبريس
أداة AI لستكشاف أخطاء موقع ووردبريس وإصلاحها

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
68% خصم
Cloud Startup + AI
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD  56.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 2,735.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

أدوات AI المضمنة:

مواقع AI فورية باستخدام Elementor أو Block Editor
وكيل AI لووردبريس
أداة AI لستكشاف أخطاء موقع ووردبريس وإصلاحها

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع

موثوق به من قبل أكثر من 4 ملايين مالك موقع إلكتروني حول العالم

Nadir Minhas

Review provider

كانت تجربتي منذ اليوم الأول سلسة للغاية، بدءًا من نقل دوميني، وإعداد مواقع ووردبريس، ورسائل البريد الإلكتروني.

Panda Pixel Digital

Review provider

فريق دعم رائع! شكرًا لمساعدتكم في نقل موقعي إلى استضافتكم.

Bob Southwood

Review provider

لقد ساعدتني Hostinger في نقل موقعي الإلكتروني من شركة استضافة أخرى لم أكن راضيًا عنها.

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا تمامًا، فيمكنك طلب استرداد أموالك خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة سياسة استرداد رسوم التسجيل (قد تُطبق استثناءات).

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

الأسئلة الشائعة حول ترحيل المواقع الإلكترونية

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول كيفية ترحيل المواقع الإلكترونية إلى Hostinger.

ما الذي أحتاجه لترحيل موقع إلكتروني بنجاح؟

هل من الممكن ترحيل رسائل البريد الإلكتروني والدومينات إلى Hostinger؟

متى أوجّه اسم الدومين الخاص بي إلى Hostinger؟

ما أنواع المواقع الإلكترونية التي لا يمكن ترحيلها إلى Hostinger؟

كم عدد المواقع الإلكترونية التي يمكنني ترحيلها؟

كم من الوقت يستغرق ترحيل موقع إلكتروني إلى Hostinger؟

هل أحتاج إلى إبلاغ مزود الاستضافة الحالي بخصوص الترحيل؟

هل سيكون من الممكن الوصول إلى موقعي الإلكتروني أثناء عملية الترحيل؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.