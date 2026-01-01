آخر عملية ترحيل لموقع ستحتاجها على الإطلاق
كل ما يتطلبه الأمر هو خطوتين، وسنتولى نحن الباقي
اختر خطتك
لدينا مجموعة واسعة من الخيارات. ما عليك سوى اختيار الخطة التي تناسب الميزات والموارد التي يحتاجها موقعك.
إملأ النموذج
أدخل تفاصيل موقعك الإلكتروني مثل رابط الموقع وبيانات تسجيل الدخول وأي ملفات احتياطية - وسنتكفل نحن بالباقي.
نحن نقوم بالباقي بينما يظل موقعك نشطًا
سننقل موقع ووردبريس الخاص بك أو أي موقع آخر من مزود آخر بسرعة وأمان، مع الحفاظ عليه قيد التشغيل طوال الوقت.
شاهد كيف تعمل عملية ترحيل الموقع
لماذا علي الانتقال إلى Hostinger؟
مصممة للسرعة
أدوات ذكية
هيّئ نفسك للنّجاح
دعم الخبراء 24/7
ترحيل مجاني
مع Hostinger، وفّر كل عام
أدوات AI تساعدك على إنجاز المزيد بجهد أقل
وكيل AI كودي
أدر موقع ووردبريس الخاص بك عبر الدردشة. انشر منشوراتك، وشغّل متجر ووكومرس الخاص بك، وجِد حلولا للمشكلات فورًا.
منشئ مواقع AI
اختر من بين أكثر من 170 قالبًا، أو صف موقعك للـAI للحصول على نتائج سريعة. أنشئ متاجر إلكترونية، وصفحات روابط تعريفية، ومواقع طباعة حسب الطلب، وغير ذلك الكثير.
أداة تسويق بريد إلكتروني مجانية
رسائل بريد AI إلكتروني جميلة بنقرة واحدة. حوّل أفكارك إلى رسائل إلكترونية احترافية في دقائق - لا حاجة لخبرة في التصميم أو البرمجة.
اختر الخطة المناسبة لاحتياجاتك
ما الذي ستحصل عليه:
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
أدوات AI المضمنة:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
أدوات AI المضمنة:
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
ما الذي ستحصل عليه:
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
أدوات AI المضمنة:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
أدوات AI المضمنة:
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
موثوق به من قبل أكثر من 4 ملايين مالك موقع إلكتروني حول العالم
Nadir Minhas
كانت تجربتي منذ اليوم الأول سلسة للغاية، بدءًا من نقل دوميني، وإعداد مواقع ووردبريس، ورسائل البريد الإلكتروني.
Panda Pixel Digital
فريق دعم رائع! شكرًا لمساعدتكم في نقل موقعي إلى استضافتكم.
Bob Southwood
لقد ساعدتني Hostinger في نقل موقعي الإلكتروني من شركة استضافة أخرى لم أكن راضيًا عنها.